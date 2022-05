Puede ser algo más que ‘facciones’ – Nerd4.life

Durante mucho tiempo, los jugadores han estado esperando el ingrediente. multijugador desde El último de nosotros parte 2. Oficialmente, no sabemos nada o nada sobre el proyecto, excepto que inicialmente se esperaba unos meses después del lanzamiento del juego base, lo que es una señal de que los planes de Naughty Dog aparentemente cambiaron durante la construcción, lo que también fue sugerido por las ofertas de trabajo publicadas. por el estudio Y los muchos rumores que se han emitido en los últimos meses. En el episodio final de Grubbsnax, el reportero de VentureBeat, Jeff Grubb, quería su opinión sobre el componente en línea de la segunda parte de The Last of Us, afirmando que sería un buen proyecto. Más grande que solo “facciones”.

Las facciones, para empezar, fueron el componente multijugador del primer juego The Last of Us, que se centró en tres modos PvP donde el resultado de los enfrentamientos afectaba el destino de la facción elegida por los jugadores. No bastaba con ganar partidas para asegurar el bienestar de tu clan, sino que también era necesario completar algunas misiones aleatorias, con fuertes penalizaciones en caso de fallar.

En el podcast, Grubb sugirió a los jugadores que no esperen una situación de facción simple que continúe con la vista en el Capítulo 1, sino algo más grande y, por lo tanto, diferente. Además, confirmando los rumores del mes pasado, un reportero de VentureBeat espera que el juego multijugador se publique como un título separadoasí desbloqueado de The Last of Us Part 2, que representa uno de los 10 juegos de servicio directo que Sony pretende lanzar para 2026.

Evidentemente estamos hablando de información no oficial y por lo tanto nada es seguro. Sin embargo, en los últimos días se han intensificado los rumores sobre la serie The Last of Us, por ejemplo también se habla de un relanzamiento del primer juego de este año en PS5, señal de que quizás además de humo también hay asado. veremos.