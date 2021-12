PS Plus, hay un juego gratuito adicional en PS4 en diciembre de 2021 para usuarios en Asia – Nerd4.life

juegos PlayStation Plus de Diciembre de 2021 Se anunció ayer, pero parece haber un archivo Juego extra gratis Que estará disponible, lamentablemente, solo para los usuarios del servicio de suscripción en él Asia, parece.

El título en cuestión es Regla, o la excelente aventura de acción en tercera persona que parece una especie de show de Yakuza, desarrollada por el mismo equipo y centrada en las aventuras del detective Takayuki Yagami lidiando con un caso muy complejo en el buen barrio de Kamurocho, en Japón.

Eso se suma a los otros juegos anunciados para PS Plus en diciembre de 2021 también de nuestro lado, Godfall: Challenger Edition, LEGO DC Super-Villains y Mortal Shell, así como los tres juegos de PS VR ya disponibles desde el mes pasado. Esta es una gran adición de valor, pero desafortunadamente está limitada solo a las cuentas asiáticas de PS Plus, que no se pueden omitir fácilmente si se encuentra en otras geografías, a menos que pague una suscripción adicional.

Poco después de que se anunciaran los juegos gratuitos en diciembre de 2021, surgieron varias controversias porque surgió que Godfall en PlayStation Plus no era el juego completo, con la misma versión disponible de forma gratuita a partir de hoy también en la tienda Epic Games en la versión para PC.