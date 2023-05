Prueba en carretera y análisis del nuevo Dacia Jogger 2023, un coche que realmente tiene todo lo que el dinero puede comprar

Jogger Dacia Es un híbrido que se caracteriza por su amplia practicidad y espacio ya que puede acomodar cómodamente a 7 pasajeros, todo sin gastos desorbitados. La versión LPG ofrece menores costes de funcionamiento.

dentro equipamiento estandar Encontramos climatizador automático y un sistema multimedia sencillo pero eficaz. Pero en términos de seguridad, las características se limitan a la presencia de un sistema automático de frenado de emergencia y algunas otras características. Miremos más de cerca:

2023 Dacia Jogger, prueba de carretera

Nuevos análisis para el Dacia Jogger 2023

Dacia Jogger es un vehículo compacto que cuenta con Diseño sobrio aunque no del todo convincente. Se caracteriza por ser un modelo delgado con algunas características típicas de los crossover. Entre estas características, hay una gran distancia al suelo de 20 cm y protección adicional para la carrocería del vehículo, lo que le permite manejar terrenos difíciles. Si bien la cabina de pasajeros ofrece un acabado simple pero refinado, también ofrece un amplio espacio y, como opción, está disponible un juego de dos asientos adicionales en el maletero, lo que permite que siete personas se muevan cómodamente.

Para los conductores sensibles a los costos operativos, El GLP es adecuado: un depósito lleno requiere algo más de 30 euros, lo que, gracias a la capacidad efectiva del depósito de 40 litros, permite recorrer 440 kilómetros. Si elige viajar con gasolina, el consumo es razonable, con una media de 14,8 km por litro. El motor turbo de tres cilindros del Dacia Jogger es eficiente y sensible, especialmente cuando funciona con GLP con sus 101 CV; Cuando funciona con gasolina, la potencia cae en 10 hp.

En cualquier caso, el rendimiento de aceleración no es el más vivo, debido a las relaciones de transmisión más largas, adoptadas para contener el consumo de combustible. El embrague es suave al tacto, pero los cambios de marcha pueden ser un poco entrecortados. Por lo demás, la guía no presenta aspectos críticos particulares.

Aunque los cañones se adoptan en la parte trasera, el Nuevo Dacia Jogger 2023 Reduce efectivamente las distancias de frenado. El precio competitivo de alrededor de € 18,000 es atractivo, especialmente dada la inclusión de siete plazas. Ningún otro automóvil nuevo ofrece la misma riqueza de contenido a un precio tan asequible. A pesar de sus dimensiones moderadas, el Dacia Jogger ofrece mucho espacio para los pasajeros y un gran maletero.

allá transmision dacia jogger Ofrece maniobrabilidad limitada, con reacciones inconsistentes en los seis informes. El coche se mueve lentamente, especialmente en sexta marcha. Los tiempos de aceleración registrados indican la necesidad de reducir la marcha para obtener un mejor rendimiento. El frenado automático se incluye de serie, pero no puede detectar peatones ni ciclistas. Los sistemas como el mantenimiento de carril y la advertencia de fatiga ni siquiera están disponibles a pedido.

Dacia Jogger está equipado con Suspensión lujosa y dirección ligera, que prioriza la comodidad sin renunciar a la agilidad. Pasando al equipamiento de serie, la versión más rica, denominada Extreme, incluye climatizador automático monozona, control de crucero, cámara de marcha atrás y sensores de distancia traseros, así como un sistema multimedia con pantalla de 8 pulgadas y conectividad para dispositivos móviles .

El equipamiento de seguridad tiene algunas carencias: solo es estándar el sistema de frenado automático que, sin embargo, no detecta peatones ni ciclistas. No hay opción de monitoreo de punto ciego en el espejo retrovisor, y no hay sistemas de mantenimiento de carril o advertencias relacionadas. También por esos Deficiencias en materia de asistencia a la conducción y protección de los ocupantes que no siempre es perfecta en caso de colisión, Jogger Dacia Recibió solo una estrella de cinco en las pruebas de choque realizadas en 2021 por Euro NCAP.