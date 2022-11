Proyecto de San Siro, Inter y Milán bloqueado: “¡Anuncie la oposición!”

Carlos Mongozzimiembro del Consejo Municipal de los Verdes, realizó una rueda de prensa con otros compañeros de la mayoría para reiterar la oposición destruir De San Siro. proyecto Enterrar Y el Milánque necesitará votos de centro-derecha para su aprobación.

“Gran problema político”

“Hoy anuncio a ocho de los directores mayoritarios (Mongozzi, Guerini, Kochiara, Gyeonji, Pantaleo, D’Amico, Fumagalli y Federige) Oposición al proyecto San Siro. Esto significa que se requerirán votos de centro-derecha en las aulas para aprobar este desastre. Me parece un gran problema político.“.

A mis hijos no les gusta: “¡San Siro no se puede tocar!”

solo ayer Vittorio mi niñoel Subsecretario del Ministerio de Cultura, declaró su absoluta oposición a la demolición de la fábrica:

“La mezza no se puede tocar Y Al-Soghrabi no lo dice, pero es la ley. La historia de San Siro se remonta a 1926, a.C.Sería como pegarle al euro en Roma Entonces, naturalmente, está restringido porque la restricción será automática después de los 70 años y no se puede eliminar. Si necesitas una fianza, te la pondré. Pero no se necesita un vínculo para salvarlo, si se necesita una decisión del ministerio para decirle que lo suelte y nunca vendrá. Nunca vendrá del ministerio.“.