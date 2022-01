proprio nelle ore del Cantante mascherato… – Libero Quotidiano

Sara il nuovo giudice del cantante mascherato, e por fiesta arisa si spoglia su Instagram. L’anuncio arriva direttamente da Milly Carlucci, presentatrice dello show musicale vip di Rai1, nelle stesse ore in cui la 39enne cantante abruzzese torna a mostrarsi come mamma l’ha fatta, coperta solo da una striminzita lingerie nera. E a chi guarda serve davvero un piccolissimo sforzo di fantasia.

“Oggi si lavora – escribir Rosalba Pipa (questo il suo vero nome all’anagrafe) con la consueta piccante autoironia -, ma prima, voglio mostrarvi uno scorcio delle mie chiappe per spaccare l’internet e celebrare questa bella femminilità che il cielo mi ha donato”. Orgoglio con curvas mi “cuerpo-positividad” galoppanti, ven suo solito. Le reazioni di fan e follower non si lasciano attendere e sono all’insegna dell’entusiasmo malandrino: “Sei troppo femmina”, “Che bomba sexy”, un più morigerato “Stupenda”.









La sensualità di Arisa è ormai una sua cifra “stilistica” sui sociale, ma anche nella musica grazie alla svolta con l’ultimo lavoro eroromántica: “Mi sta cambiando la vita – scrive semper la cantante nel post – , ho bisogno che lo ascoltiate ancora, che impariate le canzoni a memoria e che le cantiate ovunque, che lo consigliate a conoscenti e amici. mai come ora ci si capisce nel voler a tutti i costi essere donne, senza la vergogna che ci è stata donata nei secoli. espudorar e decise a riprenderci quello che è nostro, che per troppo tempo ci è stato negato e fatto pesare. Donna per chiunque ci si senta è un diritto, non un reato, né una condizione di serie B”