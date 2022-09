‘Pronto no disponible’, despedida de este producto en los lineales: imprescindible en la nevera

Este producto desaparecerá por completo entre los estantes y es imprescindible. ¿Que esta pasando?

productos gradualmente Desaparecer de los supermercados Y no debemos culpar a la no entrega o cambio de dirección de la empresa. Hay serios problemas y, con el tiempo, muchos productos no estarán disponibles en los estantes. ¿Ya te diste cuenta de esto?

Es un conjunto de problemas de efecto dominó que generó la pandemia de Covid primero y luego Enfrentamiento en Ucrania Con precios altos y falta de disponibilidad de materias primas. En definitiva, los supermercados intentan suplir algunas carencias pero no siempre es posible.

Materias primas no disponibles: detener la entrega

Como se mencionó, es una verdadera crisis que lo abarca todo, desde los precios en constante aumento hasta la falta de disponibilidad. Productos y materias primas. Una crisis económica inmortal que afecta a las familias italianas, que intentan cada día encontrar soluciones para seguir adelante. Lo mismo ocurre con las empresas y empresas que siguen avanzando hacia el futuro, pero con mucho esfuerzo.

Si los costos se están poniendo al día Números de registroEsto significa que las empresas deben, por lo tanto, subir o cerrar precios. Esto no es todo, de hecho, algunos se ven obligados a reinventarse debido a la falta total de materias primas.

Producto en estanterías que ya no está disponible: Motivación

allá La noticia que alerta a todos Es el producto entre los estantes que ya no existe y podría desaparecer. Otra empresa italiana tuvo que decir alto debido a su actual crisis económica.

están aumentando Mostrar dificultades La compañía de agua mineral tuvo que parar. Para las empresas italianas, este no es un buen momento, y durante más de dos años han estado tratando de flotar de todas las formas posibles.

El Grupo San Pellegrino ha anunciado una paralización de dos días en la producción de agua mineral, en una planta Bérgamo – Provincia de Rospino.

La razón es simple y tiene que ver con la dificultad de obtener el suministro de dióxido de carbono necesario para Crea burbujas de agua con gas.. El nivel de producción finalmente alcanzó el nivel del período anterior a la pandemia y luego volvió a entrar en crisis.

Es un problema generalizado y aún existe. Golpear a muchas empresasTanto es así que este producto no se encuentra en los supermercados de ningún lado. La escasez de dióxido de carbono es una realidad, porque los costos de extracción y procesamiento están aumentando.

Esta alerta ya se ha generado antes Estados Unidos Hace un año, muchas empresas pidieron Gobierno Hacer algo concreto antes de que la situación se vuelva imposible. La falta de dióxido de carbono también tiene un impacto a nivel médico que es muy peligroso, especialmente en este momento. tecnológicamente avanzado como esta corriente.