“Prometí castidad para no perder a mi hija”. Revelación Simona Tagli

Apagar las luces Hermano mayor Las estrellas del reality pasaron por Verissimo Studios para hablar de su experiencia. Simona Tagli es también la heroína del episodio del domingo. La corista ingresó al GF a mitad del programa, a principios de febrero, pero en la casa logró entablar relaciones importantes y sobre todo volver a conquistar el corazón de los espectadores. De hecho, durante años, espetó Simona. No apareció en la televisión. Una elección dictada por las necesidades de la familia, y Tagle decidió priorizar el interés superior de su hija: “Me arriesgué a perderla”..

En el pasado, Simona Tagli estuvo vinculada con Francesco Ambrosoli, con quien tuvo una hija. Chica Georgia. Cuando el amor entre la corista y su pareja terminó, Simona Tagli se vio obligada a librar una batalla legal muy difícil por la custodia de la pequeña: “Me arriesgué a perder la custodia de mi hija por un sistema acusatorio un tanto inescrupuloso y un sesgo legal: como artista. entonces me interrogaron Habilidades de los padres; Entonces, inmediatamente puse límites muy específicos para mi vida.“.

La corista decidió dejar de aparecer en televisión en un intento de mantener a su hija junto a ella, pero no solo eso. “Dejé de trabajar y juré Castidad. “Ya no tengo otras parejas después de que terminó la relación con el padre de mi hija”.– dijo Simona Tagli en el estudio de Silvia Tuvanen, hablando de sus años de abstinencia. Experiencia de televisión de realidad isla famosa, En 2006, esta fue la última aparición pública de Simona antes del olvido televisivo e incluso en privado las revistas del corazón ya no pudieron encontrar nada sobre ella. el corte Él estuvo de acuerdo con ella y hoy ella ha vuelto a vivir su vida públicamente, de nuevo en Gran Hermano en la televisión. “Ahora tiene 18 años, está bien, está muy feliz“, continuó Simona Tagli mientras presentaba A muy cierto.

Simona Tagli también habló sobre Chastity y sus últimos diez años en la Cámara de Representantes, revelando más detalles sobre su elección: “ Fue absuelta hace diez años por su voto Señora Lourdes Y entrar en Gran Hermano sin descartar la posibilidad de encontrar un nuevo amor…” Dijo en febrero pasado explicando : “Honrar esta alianza me trajo la serenidad que deseaba. Paz. Paz en la familia y en la vida en general.”



Pero hoy parece que hay un nuevo futuro para ella.