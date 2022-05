Problemas en toda Europa, más de 200 aviones quedaron en tierra. Molestia en Italia también

easyJet Más de 200 vuelos en toda Europa han sido cancelados hoy, 26 de mayo, por problemas técnicos con los ordenadores. Miles de pasajeros permanecieron en tierra en los aeropuertos, informando del accidente. También participó en al menos 30 vuelos en Italia. “Desafortunadamente, actualmente estamos experimentando problemas con nuestros sistemas de TI, que están afectando los vuelos”, dijo un portavoz de easyJet.

Qué pasó

“Pedimos disculpas a nuestros clientes cuyos vuelos se han visto afectados”, escribió la compañía en Twitter, invitando a los viajeros a verificar la información de su vuelo a través de la aplicación Flight Tracker o la aplicación oficial. “Nuestro equipo está trabajando para restaurar los sistemas lo más rápido posible”, agregó easyJet. El miércoles, se suponía que los aviones en cuestión despegarían del Reino Unido, pero también de otros aeropuertos de Europa, en particular de París. Sin embargo, según The Independent, el problema no se resolverá como parte de los vuelos programados para la noche del jueves y también se cancelará. Los pasajeros cuyo vuelo haya sido cancelado deben recibir un asiento en otro avión, una habitación de hotel, si es necesario, y posiblemente una compensación económica lo antes posible.