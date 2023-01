Primera aparición de la Juventus en la Coppa Italia contra Monza sin Allegri

Turín La Juventus debutará en la Coppa Italia el jueves ante el Monza Massimiliano Allegri en el banquillo porque no calificado kisa: Entonces le tocará al diputado Landucci lidera el equipo. El técnico de la Juventus paga la expulsión En una atrevida final el año pasado, perdió ante el Inter en la prórroga.

los hechos

Las primeras chispas llegaron en la segunda parte cuando, con la Juventus adelantada, el árbitro pitó penalti a los nerazzurri por una falta sobre Lautaro: A Allegri no le gustó y se enfrentó al entrenador asistente del Inter, Fares.. Todos los que sacan una tarjeta amarillacual Se pone rojo en las horas extraordinarias Cuando el técnico de la Juventus, ya furioso por otro tiro penal, respondió con un penalti 3-2 tras consultar con el Var, después de ser pateado Se presenta frente al asiento nerazzurri con una postura agresiva. “El árbitro me vio y con razón me echó”, fueron las palabras de Allegri en ese momento, y se vio obligado a seguir el partido del jueves desde la grada.