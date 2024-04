Poste Italiane relanza el sistema cashback: gasta y te devolverán el dinero

Cuanto más gastas, más ganas gracias a la iniciativa de Correos de Italia. Millones de italianos ya se han inscrito. Vamos a ver cómo funciona.

No más compromisos gracias a Correos italianos. Gracias a una gran iniciativa ahorrarás mucho dinero sin darte cuenta y podrás ganar un porcentaje en cada compra que realices. En los últimos dos años -y más aún en los últimos meses- los precios han aumentado significativamente en todos los sectores..

No fue sólo el aumento de los pagos de las hipotecas o de las facturas de electricidad y gas. Los precios de los alimentos, medicinas y visitas médicas también experimentaron aumentos notables. Esto puso de rodillas a muchas familias.

Incluso aquellos que, en definitiva, pudieron salir adelante tuvieron que hacer bastantes sacrificios y recortar gastos. No más compras el sábado por la tarde ni cenas el sábado por la noche, no más aperitivos con amigos, seguimos usando nuestros pantalones viejos para ahorrar dinero. Seamos claros: evitar el desperdicio es absolutamente válido. Pero no puedes renunciar a todo.

Italian Post, siempre atento a las necesidades de sus clientes, ha decidido invadir este campo con una herramienta innovadora y muy eficaz que fácilmente puede ayudarnos a ahorrar mucho dinero: el cashback. prácticamente Ahorraremos dinero sin darnos cuenta Justo mientras estamos de compras o en un restaurante.

Con Poste Italiane, ahorrar se vuelve muy fácil

¿Quieres ahorrar pero no sabes por dónde empezar? Empiece por convertirse en cliente de Correos italianos. De hecho, gracias a una nueva herramienta, ahorrar será fácil y no tendrás que regalar nada. Veamos todo en detalle.

Poste Italiane relanza su servicio de cashback:Una de las iniciativas más queridas. El cashback está dirigido a titulares de tarjetas Postepay o Banco Posta. Operar esta herramienta es muy simple: Por cada compra realizada en tiendas adheridas a la iniciativa, ya sean tiendas físicas o tiendas online, ahorrarás un determinado porcentaje del precio original.

Este porcentaje no pagará. Se acreditarán en su tarjeta o en su cuenta corriente del Banco Posta vinculada a la tarjeta con la que pagó.. Puedes conseguir descuentos de hasta el 20% en muchas tiendas. En el cashback de Italian Post no sólo participan tiendas de ropa, sino también gasolineras, supermercados, clínicas dentales, bares y restaurantes.

Para ver la lista completa de tiendas participantes en tu ciudad, puedes ir al sitio web de Poste.it o puedes consultar a través de la aplicación Postepay o la aplicación Banco Posta.. De esta manera, ahorrar se convierte en un verdadero juego de niños y ya no es necesario regalar nada.

No sólo ahorrarás, sino que por cada compra también obtendrás un porcentaje que se te acreditará. Para conocer todos los detalles del cashback de Correos de Italia, accede a su web donde encontrarás toda la información.