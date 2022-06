Posición de Dumfries y el triángulo Chelsea-Lukaku-Inter. ¿Cómo puede evolucionar el gran problema?

Romelu Lukaku El Milan lo ve más cerca que nunca y desde la distancia seguido de negociaciones entre clubes que han comenzado oficialmente. Enterrar Y el chelsea Por primera vez se sentaban en la misma mesa, aunque digital, para hablar del idioma belga. La videoconferencia se realizó ayer por la mañana. Ahí comenzó la segunda etapa, la más importante y sensible. Habrá una actualización entre este fin de semana y el próximo, con un clima de creciente confianza, indicando humo blanco.

También hay dumfries.

Por ahora, en la primera batalla entre oferta y demanda, hay poca distancia, Pero sigue siendo un paria. también – indica Gazzetta dello sport También se están llevando a cabo negociaciones para vender Dumfries to the Blues. Los dos procesos no están estrictamente conectados, pero es como si lo estuvieran: la perspectiva de que el rival del Chelsea también pase por un posible acuerdo externo.

Pronto noticias.

Sin embargo, de momento, ni siquiera en ese frente, no hay acuerdo porque los 45 millones que piden Marotta y Ausilio son considerados demasiado por Boehly y la compañía. En cualquier caso, los dos clubes parecen estar listos para unirse: en qué medida la diferencia en la valoración aún se puede hacer en el préstamo y cuánto depende esto del éxito del acuerdo con Dumfries, pronto lo entenderemos.