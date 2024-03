Porsche, el precio de este temido modelo se ha desplomado: ahora es extremadamente asequible

Este querido modelo Porsche ha visto literalmente caer sus precios: ¡ahora cuesta muy poco!

Poder conseguir un modelo Porsche a un precio asequible no es fácil. Los modelos del gigante alemán son famosos y conocidos por su elegancia y belleza estética, pero también por su asombrosa e indiscutible calidad y prestaciones. Porsche es una marca de absoluta excelencia que no tiene igual en el panorama automovilístico. Por tanto, es natural que un modelo de este tipo no cueste lo mismo que un coche pequeño. Poseer un Porsche es una especie de símbolo de estatus.

No es de extrañar que, incluso en el mercadillo, Los coches Porsche son muy populares. Mucha gente intenta comprar un modelo usado con la esperanza de ahorrar mucho dinero sobre el precio de lista. En el caso de Porsche, la cantidad podría ser de varios miles de euros menos, una cifra insignificante. Como siempre, cuando se trata del mercado de segunda mano, también hay desventajas.

Porsche, este modelo ahora cuesta muy poco

Si es cierto que el objetivo de quien busca un coche en el mercado de segunda mano es encontrar en el mercado el modelo de sus sueños En las mejores condiciones posibles y a bajo precio.quienes venden deben afrontar la verdadera “bete noire”, que es la depreciación de su coche.

De hecho, es normal que una vez que lo compras en un concesionario, el coche pierda valor respecto al precio al que se compró. Sin embargo, en este caso el precio se ha desplomado verticalmente y se trata de uno de los modelos más queridos de Porsche.

Así lo confirmó el YouTuber alemán Jean-Pierre Kramer, quien… Dijo que vendió su Porsche Taycan Turbo S por 205.000 euros por menos de 100.000 euros. (No se especificó el número exacto).

Esto supone unos 100.000 euros menos que el coste de lista. Una depreciación de la moneda realmente increíble que ciertamente no agrada a los compradores ni a quienes pretenden desprenderse de su coche. Teniendo en cuenta que el coche tiene sólo unos pocos años, es una caída bastante significativa. El coche fue adquirido hace 3 años, por lo que basta un cálculo rápido para comprender que pierde 35 mil euros de valor cada año.

La razón radica en el rápido avance tecnológico de este tipo de modelos. Incluso un coche de carreras como el Taycan está envejeciendo. Un gran golpe para aquellos que quieren conducir una joya Porsche a precio de oferta, y un golpe para aquellos que se ven en la necesidad de venderla.