Porque la serie de Netflix terminará mal

Descripción del final de la primera parte de la temporada 4 de la serie “Ozark” disponible en Netflix.

Si has visto toda la primera parte de Osirk 4, te encontrarás en la misma situación que nosotros: Ansiedad, Felicidad, Pasión, Frustración y Dolor, todas las emociones se perfeccionan en los siete episodios que probó la familia Byrd. Salva su pellejo -ella ganó en un momento- hasta que los giros y vueltas continúan, en un efecto dominó que lo repite todo, incluidas las vidas de Marty y Wendy Byrd y sus hijos Charlotte y Jonah. Pero, ¿qué pasó al final? Si has visto la primera parte de Ozark 4, sabes muy bien que nos referimos a Darlene y Wyatt, por eso estamos aquí: para explicarte el final de Ozark 4 parte 1. Si aún no has visto nada, todo a partir de aquí es igual. Spoiler de advertencia.

Osirk 4 Parte 1 A Marty y Wendy Byrd

El último episodio es una montaña rusa de emociones para Mardi y Wendy Byrd. La buena noticia es que el FBI ha dejado de perseguirlos. Entregado a Omar Navarro, El Consola Fueron considerados esenciales para el servicio prestado a los Estados Unidos. Sin embargo, desafortunadamente, Maya Miller se encargó de complicarles las cosas. El FBI ha accedido a sacar dinero de Omar Navarro, quien ha sido informante durante cinco años. El trato se rompió cuando Maya Miller decidió arrestar a Navarro poco antes de tomar un vuelo privado a México.

A partir de este momento, la situación empeoró. Gracias a la intervención de Wendy, Byrd aún pudo escapar. Este es el doble juego: Omar Navarro llamó a Xavi y lo convenció para que aceptara un nuevo contrato con el FBI. Sin embargo, un trato trampa, porque después de diez años, el FBI tendrá en sus manos todo lo que Xavi maneje, lo cual es ideal para un arresto seguro. Mientras tanto, Xavi es el líder de un cartel mexicano independiente y muy poderoso. Es por eso que su primer acto de no poder matar más a Wendy y Marty es tomar represalias contra Darlene Snell y el pobre Wyatt Longmore a quienes se les advirtió que no vendieran más heroína.

La venganza de Ruth en Osirk 4 Parte 2

Llegamos a Ruth Longmore. Ella es quien encuentra los cuerpos aún calientes de su primo Wyatt y el recién casado Darlin. Al principio, Ruth cree que Frank Jr. está en nombre de la pandilla de Kansas City, pero después de llamarlo, se da cuenta de que fue el cartel mexicano quien mató a su prima y a su novia. La escena final es el pico de tensión en la familia Byrd. Marty y su familia finalmente están a salvo, pero ahora la ira vengativa de Ruth está poniendo a todos nuevamente en peligro. Jonah le revela la identidad del asesino de Wyatt y Darlene a Ruth, quien está abiertamente en desacuerdo con su familia: es el nuevo líder del cardenal, Xavi. Lista para vengarse de ella, Ruth termina la serie con lágrimas en el auto.

Teaser de apertura: El incidente de Byrne

No debemos olvidar cómo empezó la primera parte de Osirk 4: un teaser básico, que se convirtió en un ‘flashforward’ de toda la historia. La primera parte de la temporada final, de hecho, comenzó con una línea que mostraba a la familia Byrd dirigiéndose silenciosamente hacia Chicago en su automóvil, que parecía ser para una nueva vida. Entonces, todo termina mejor cuando la conducción descuidada de Mardi conduce a un accidente brutal. Vemos los cuerpos de los Byrds en el auto después del accidente y no sabemos si todos siguen vivos o si alguien está muerto. La respuesta a esta pregunta, lamentablemente, aún no la conocemos. Todo lo que queda es esperar hasta que se lance la segunda parte de Osirk 4 para el próximo mes de marzo.