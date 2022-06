Porque la riqueza financiera no le teme a la guerra ni a la inflación

Los diez primeros del mundo: Estados Unidos primero

A pesar de la situación geopolítica actual e impulsados ​​por la recuperación económica tras el Covid-19, entre 2020 y 2021 los activos financieros globales registraron tasas de crecimiento de dos dígitos por primera vez en más de 20 años. El primer país del mundo en cuanto a riqueza es Estados Unidos, seguido de China, en tercer lugar Japón, seguido de Reino Unido, Alemania, Francia y Canadá en séptimo lugar. Italia es el octavo país de riqueza financiera. Australia y Taiwán completan los diez primeros. La riqueza financiera y el conjunto de activos y pasivos reales creció de 2016 a 2021, alcanzando los 13.200 millones de dólares. En Estados Unidos, la riqueza financiera total al cierre de 2021 ascendía a 119 billones de dólares. Esto incluye todos los activos financieros líquidos (depósitos, acciones cotizadas, seguros de vida privados, pensiones, fondos mutuos, ingresos fijos y otras clases de activos secundarios) y todos los activos financieros no líquidos (acciones no cotizadas en empresas públicas que, sin embargo, no se negocian u otros participaciones en forma de acciones de responsabilidad limitada, incluidas participaciones en sociedades, etc.) para activos tanto en tierra como transfronterizos.

Italia está en el octavo lugar

En cambio, la riqueza financiera de nuestro país es de $6000 mil millones, los activos reales son $8100 mil millones y los pasivos son $900 mil millones. A nivel europeo en 2021, el peso de nuestro país en términos de riqueza financiera era del 11,3%, el 12,3% de los activos reales y el 6,6% de los pasivos de Europa occidental.431 mil millonarios italianos, es decir, personas con activos de al menos 1 millón dólares en riqueza financiera, aproximadamente el 1% de la población adulta. Si nos fijamos en el sector de la riqueza superneta, las personas con más de 100 millones de dólares de riqueza financiera, en Italia hay 2.100.

desarrollo del sector

El desarrollo del sector patrimonial es extraordinariamente resistente, e incluso en el contexto de turbulencia geopolítica, la tasa de crecimiento sigue siendo positiva. Si bien esta estabilidad presenta enormes oportunidades para los administradores de activos, deberán tomar decisiones estratégicas para seguir siendo competitivos. De hecho, los clientes del segmento de activos siempre buscan ofertas y servicios innovadores que tengan en cuenta los cambios actuales: Net-Zero, criptomonedas, personalización y digital. La pregunta que enfrentan los administradores de activos hoy en día no es qué iniciativas priorizar, sino cómo implementarlas mejor.

Net-Zero, una necesidad inmediata

Las inversiones sostenibles están creciendo de tres a cinco veces más rápido que las inversiones tradicionales y podrían representar del 8 % al 17 % de la riqueza de inversión privada para 2026, frente al 4 % al 11 % actual. Si bien existe una tendencia a pensar en el impacto neto cero como un objetivo a alcanzar para 2050, el informe señala que los administradores de patrimonio deben actuar de inmediato para incorporar inversiones sostenibles en todo el ciclo de vida del cliente.

El mundo de las criptomonedas es inexperto para los gerentes tradicionales

Crypto es un mercado que no es explotado por los administradores tradicionales. Las empresas no convencionales actualmente administran hasta un billón de dólares en riqueza en criptomonedas, y la capitalización de este mercado podría aumentar de cuatro a cinco veces para 2030. La oportunidad para los administradores de riqueza es clara: casi el 80 % de los encuestados dijeron que están abiertos a considerar aumentar sus participaciones. . de criptomoneda si los administradores de patrimonio brindan servicios de asesoramiento y capacitación. Dos tercios de los clientes que subcontrataron sus inversiones criptográficas a terceros no creen que sus administradores de patrimonio hayan brindado este tipo de servicio.