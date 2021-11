Porque la decisión de privacidad de Apple hizo que las redes sociales perdieran casi $ 10 mil millones

“Si no pagas, eres el producto”. Este dicho popular en el mundo del marketing ha resurgido en los últimos meses cuando Netflix publicado dilema social, Los documental Por Jeff Orlovsky sobre la industria de las redes sociales. En la película, la frase podría modificarse de otra forma: “Si no pagas, el producto son tus datos”. Por eso no parece difícil pensar que la elección Una manzana La introducción de políticas de seguimiento de datos más precisas ha causado muchos problemas a las principales redes sociales. los 26 de abril de 2021 La empresa fundada por Steve Jobs presentóTransparencia de seguimiento de aplicaciones de Apple (ATT). desde la actualización iOS 14.5, que es el sistema operativo móvil de Apple, los usuarios fueron informados sobre los mecanismos mediante los cuales se rastrean sus datos y pudieron elegir de manera más explícita qué información podrían recopilar las aplicaciones instaladas en sus teléfonos inteligentes. Sin embargo, este dato es el mismo en el que se basan los servicios publicitarios de muchas redes sociales. Por lo tanto, menos datos también significa menor precisión.

Ejemplo de Facebook: cómo crear una campaña publicitaria

Facebook | Sistema de seguimiento de usuarios publicitarios

Para comprender cómo funcionan las campañas de publicidad social, intente organizar una campaña desde una página pública de Facebook. Al promocionar un anuncio, puede elegir todas las características de la audiencia a la que desea dirigirse. Hay dos niveles: el primero y el nivel general que le permite especificar su sexo, grupo de edad y región de origen. Pero luego puede especificar más específicamente el nivel de educación, los ingresos, el tipo de trabajo o la presencia de niños. Un rifle de francotirador en manos de los especialistas en marketing. Con la introducción de la transparencia de seguimiento de aplicaciones de Apple, esta arma se ha vuelto menos precisa. Y para esperar llegar a la misma meta de antes, es necesario disparar más tiros.

Pérdidas estimadas: $ 9,85 mil millones al final del año

Lotame ha realizado una estimación de las pérdidas que este nuevo sistema incurrirá en las redes sociales a finales de año. En el’Analítica, también tomado de tiempos financieros, estamos hablando acerca de $ 9,85 mil millones Dar De abril a diciembre de 2021 Que es la suma de las pérdidas que recaerán en Facebook, Instagram, Snapchat y otras redes sociales. Sin embargo, no mucho, dados los ingresos de estas empresas. En el segundo trimestre de 2021 Solo Meta, la empresa propietaria de Facebook e Instagram, cerró con ganancias iguales a $ 10,39 mil millones. Según los analistas de Lotame, esta caída se debe al hecho de que muchos anunciantes están optando por salir del mercado de las redes sociales, al menos con respecto a los destinados a los usuarios de Apple. La introducción de ATT hizo necesario incrementar las inversiones para llegar a los mismos clientes a los que se llegaba antes. Como explicó Sheryl Sandberg, directora de operaciones de Lotame: “Tomemos un ejemplo simple: ahora para llegar a mil hombres, tienes que mostrar el mismo anuncio a dos mil personas, porque ya no sabes quién es hombre y quién mujer”.

