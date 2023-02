Porque el gasóleo vuelve a ser más barato que la gasolina

Siempre ha sido así, pero la guerra cambió las cosas y desde el año pasado el gasóleo era el combustible más caro.

En los últimos días, el gasóleo ha sido más barato que la gasolina: en tiempos normales, esta es una situación que no sale en las noticias porque su precio siempre ha sido inferior al de la gasolina. Sin embargo, en agosto la relación se invirtió y el diesel se convirtió en el combustible más caro por una variedad de razones relacionadas con la guerra, los altos precios del petróleo y las sanciones.

El diésel es el combustible más utilizado en la industria y el transporte, y en ocasiones también se utiliza como combustible para calefacción. Por ello siempre ha recibido un trato fiscal favorable, y el impuesto especial, es decir, los impuestos de cuantía fija que gravan cada litro de carburante vendido y que contribuye así a fijar el precio al consumidor, es inferior al que grava la gasolina – más utilizado en cambio para el transporte privado.

Con el inicio de la guerra, la caída de las importaciones de diesel de Rusia, que abastecía a la Unión Europea en cerca del 30 por ciento de sus necesidades, provocó un fuerte aumento de los precios, hasta superar los precios de la gasolina, lo que llevó a la abolición de los beneficios tributan por completo. El precio del diésel ha sido más alto que el de la gasolina durante toda la primavera y luego tradicionalmente vuelve a caer durante el verano.

Sin embargo, en septiembre volvió a subir, tanto por el período invernal (el gasóleo también se utiliza como fuente de calefacción) como porque los operadores comenzaron a comprarlo en grandes cantidades para almacenarlo, dado que a nivel de la UE existe una embargo, es decir, una prohibición de importación, sobre el petróleo ruso. Luego se introdujo efectivamente: para productos crudos a partir del 5 de diciembre del año pasado, para productos refinados (incluido el diésel) a partir del 5 de febrero.

Según declaraciones del presidente de la UNEM (Unione Energie per la Mobilità), Claudio Spinacci, recogidas por varios diarios, los movimientos del mercado no eran inusuales para el diésel, que incluso antes de la guerra estaba sujeto a fluctuaciones que a veces lo hacían superior al precio de gasolina . Sin embargo, los aumentos se vieron contrarrestados por menores cargas impositivas, por lo que pasaron casi desapercibidos para el consumidor. Por otro lado, la guerra hizo que los precios se dispararan y la ventaja fiscal del diésel no pudo compensar los aumentos.

Ahora la situación ha cambiado algo y los mercados energéticos se han vuelto más estables. De hecho, ya no existe el temor a la escasez de diésel, lo que provocó una disminución de sus precios. espinaca Explicar Que “estas tensiones se calmaron después con el reequilibrio paulatino de los mercados internacionales y desde noviembre se ha presentado una clara tendencia a la baja que hoy trajo de regreso a ambos productos”. [benzina e gasolio] Cerca de los niveles anteriores a la guerra, con la propagación de nuevo a los niveles históricos. […] Entonces, no debemos olvidar que en lo que respecta al gas, los inventarios de diésel son altos, y todas las temperaturas son moderadas, y nos acercamos a un período en el que la demanda de gasóleo tiende a disminuir, a diferencia del petróleo”.

