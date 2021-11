¿Por qué la OMS omitió las letras “Nu” y “Xi” en los nombres de las variables (ahora llamadas “Omicron”) – Corriere.it

La nueva variante se llamó Omicron, omitiendo dos letras griegas: la interpretación, dijo la OMS, se relaciona con la necesidad de evitar la confusión y la estigmatización, pero muchos ven motivos políticos.

En las frenéticas horas previas a la reunión de emergencia deOrganización Mundial de la Salud Viernes 26 de noviembre, dedicado a nueva variable, la gran mayoría de los expertos especuló que el nombre que le darías sería Nu, la letra que sigue a mu en el alfabeto griego.

como se le conoce, Desde junio pasadoVariantes de virus más preocupantes SARS-CoV-2 El coronavirus que puede causar la enfermedad llamada Covid lleva el nombre del alfabeto griego. Hasta entonces, las variantes se identificaban por el nombre del país en el que se identificaron por primera vez: pero deben evitarseefecto estigma (doble: debido a que a menudo no era posible identificar el país que secuenciaba la primera variante como el país en el que nació la variante), la Organización Mundial de la Salud decidió asignar las letras del alfabeto griego a Las llamadas variables preocupantes (en inglés VOC, alternativa a la ansiedad) NS de interés (VoI, Variant of Interest) en orden cronológico clasificado por la Organización Mundial de la Salud como amenazas potenciales.

Con base en este criterio, la variante inglesa B.1.1.7 se ha denominado Alfa, variante sudafricana Beta, variante brasileña Gamma, delta Indio.

Los eruditos continúan asignando largas cadenas de letras y números a nuevas variantes de clasificaciones de linaje: pero cuando una variante se clasifica como VoC o VoI, polariza la nomenclatura con el alfabeto griego.

Después del delta, otras tres variables se clasificaron como VoC: Lambda, Epsilon y Mu (las tres VoI, de interés pero no de interés).

Hasta el viernes el mensaje será No: Pero, ¿quién decidió omitirlo? No solo eso: las Naciones Unidas también se han saltado la siguiente letra, la alguna cosa.

Motivación, como se muestra en servicio de mensajería Por un portavoz de la Organización Mundial de la Salud Margaret HarrisSe trata de dos razones distintas.

No, he aquí Ditto Harris, Suena, en inglés, muy similar a la palabra “nuevo”, eso es nuevo. En resumen: el científico de habla inglesa se había encontrado escuchando dos sonidos muy similares en una oración en la que hablaba de “la nueva variante Nu”, y pensó que era solo una nueva variante, no el nombre de esa variante.

Para Shi, es diferente: Shi, explica Harris, apodo muy popular. Nuestras pautas dictan no utilizar nombres que puedan dañar a grupos culturales, sociales, nacionales, regionales, profesionales o étnicos.

Explicó mucho cómo El apellido Xi es muy popular en China – Un país ya está en el centro de controversias geopolíticas masivas sobre el origen del virus, y este, en particular, es el jefe de estado de ese país, el presidente. Xi Jinping. En otras palabras: convocando la nueva alternativa Undécima alternativa Podría haber generado una reacción involuntaria de los medios contra China. Para ello, la Organización Mundial de la Salud decidió elegir el nombre Omicron.

Puede ser consciente de que incluso esta elección puede suscitar controversia entre aquellos: Vamos, presidente Donald Trump La Organización Mundial de la Salud siempre se ha considerado a favor de China.