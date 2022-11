"Por el salario de un mes, compró..."

Manchester (Inglaterra) – Las críticas de Cristiano Ronaldo al Manchester United no han caído bien entre los expertos. Durante días estuvimos hablando de eso. una entrevista Emitido por el talento portugués que atacó públicamente al club inglés. Pero las reacciones a las palabras de CR7 no faltan, e incluso excompañeros se han puesto del lado del capitán portugués. Gabriel Agbonlahor, exdelantero de la Premier League Y ahora comentarista de radio No se salvó, defendiendo a la plantilla de los Red Devils.

Las palabras de Agbonlawer

El comentarista no pronunció palabras, por lo que planteó a los trabajadores que laboran en el club inglés, y criticó duramente las palabras pronunciadas por el campeón luzitano, quien no perdonó a nadie durante su última entrevista. “¿Y qué mal podría haber estado cocinando allí un hombre pobre durante años? – dice Agbonlahor – ¿La pasta allí no era orgánica? ¿No estaban cocidas las verduras? Esta gente lleva años trabajando en el club y piensa: ¿qué he hecho? ¿Cuáles son mis defectos? ¿La piscina del Manchester United no estaba lo suficientemente caliente? “¡Estoy seguro de que con el salario de un mes, Ronaldo puede construir su propia piscina! “. El sentido del discurso es bastante claro: según Agbonlahor, el delantero portugués cree que puede hacerlo todo mejor que nadie.