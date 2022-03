Polímico mexicano Lozano: “Jugué poco, no gané”

Lozano, Al igual que con el Napoli, no disfrutó constantemente del mejor momento de forma. En medio de lesiones y elecciones tácticas, Hirving redujo significativamente su tiempo de juego con Assyria la temporada pasada. No solo los minutos para Lozano, sino que esto ha cambiado el impacto y trascendencia en el Nápoles Una de las armas más exitosas con Gattuso es un banquillo anónimo con Spalletti. De hecho, en el amistoso de México ante Estados Unidos, el mexicano no se lució al mostrar un juego opaco. La napolitana nº 11 es la causante de este problema desde hace tiempo. Aquí están los informes: