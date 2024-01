“Policías y ladrones”: la frase de Allegri molestó al Inter. “Palabras astutamente elegidas”

“La palabra 'ladrón' fue refinada de antemano, elegida sabia y astutamente. Al menos eso es lo que piensan en el Inter, preocupados por la declaración. Sin embargo, en la Juve repiten que no había ningún otro pensamiento detrás de esto. Fue simplemente ' “Una broma instintiva típica de Livorno.” Optimista. Los líderes de la liga visitante tenían una percepción muy diferente. “Para los nerazzurri, la propina no fue elegante y debería devolverse al remitente”. Lo leemos en un artículo del periódico deportivo.

Los nerazzurri están aquí Arabia Saudita Están centrados en la Supercopa y, a su regreso a Italia, retomarán el trabajo por el título de Liga, la segunda estrella, que es el objetivo que el Inter anunció sin ocultarlo. Juventus a alegrarse Está intentando conseguirlo aunque sea para tener buena suerte o quién sabe, tal vez para conseguirlo, todavía no lo ha anunciado. No importa, el juego es punto por punto e Inzaghi y su equipo tienen que preocuparse por estos asuntos. Los desacuerdos tienden a crear confusión y deben mantenerse a distancia para no hacer el juego a quienes los crean.