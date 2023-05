Polémica en Pluma América. Masha Gessen, la periodista antiPutin, dimite. Competir para excluir a los escritores rusos

Nueva York – “Creo firmemente en una misión lápizpero tuve que alejarme del liderazgo para no ser parte de algo que consideré una mala decisión”. masha jessenEl periodista ruso-estadounidense de 56 años es una de las voces más críticas del presidente ruso el presidente ruso vladimir putin.

Jessen anunció su renuncia a la junta directiva del grupo sin fines de lucro con sede en Nueva York Pen America, considerado una de las organizaciones mundiales más importantes en defensa de la libertad de expresión, luego de la decisión de excluir a dos escritores rusos de una reunión. Organizado por Voces del Mundo. Festival, para no disgustar a dos autores ucranianos. El autor ha expresado su preocupación artem chapaiApodo Antón Vasiliovich VodianyPeriodista y autor anciano artem, que participan en la guerra como soldados, y estos últimos como francotiradores y artilleros. Ambos fueron invitados al encuentro, que se centró en los autores de las trincheras.

Después de llegar a Nueva York, los dos notaron que en otra reunión, que Jessen había oficiado y destinada a los autores en el exilio, había dos rusos, un joven periodista, historiador y novelista. En ese momento, Chapai y Sheik amenazaron con no participar si no se cancelaba el otro panel, al que también asistió el novelista chino. Murong Xuecun. Después de una serie de intentos de salvar la programación, el CEO de Pen America dijo: Susan NosselAnunció la cancelación de la reunión.

Gessen, quien se presentó usando el pronombre neutral, dijo que no cambia su compromiso con la organización pero que ya no puede desempeñar el cargo de vicepresidente. El festival fue cerrado el sábado y pocas personas notaron el incidente. La renuncia de Jessen, que reveló océano Atlánticoconvirtiéndolo en un problema internacional.

Boicotear a los rusos se ha convertido en un tema delicado que atraviesa muchos sectores, desde el deporte hasta el teatro y desde la ópera hasta la literatura. Nussel se había pronunciado en contra de los boicots en el pasado, pero Pen America nunca se involucró. novelista ucraniano el año pasado Andréi Kurkov, Presidente de Pen Ucrania, pronunció un discurso en el festival después de participar en una conversación en el escenario con el novelista ruso-estadounidense. Gary Steingart. Pero en comparación con este año, no se invitó a los escritores rusos, también debido a las restricciones relacionadas con el Covid. Esta vez, la vuelta a la normalidad del programa desató un encontronazo.

El caso se abrió con la llegada de la delegación encabezada por Chappe y Sheikh a Nueva York. El primero explicó a The New York Times que “un soldado ucraniano no podía, por razones políticas y de imagen, aparecer bajo el mismo paraguas que los participantes rusos”. “Creo”, agregó, “que las únicas consecuencias de aparecer juntos habrían sido mi culpabilidad ante todas las personas asesinadas y torturadas por el ejército ruso”.

Durante muchos años, Jessen ha sido una voz hostil para Putin, quien dedicó su traviesa autobiografía “El hombre sin rostro” en 2012, y cinco años después, “El futuro es historia”, dedicada a la autocracia rusa. Los boicoteadores rusos son el periodista e historiador independiente Ilya Venyavkin y la novelista Anna Nemtser, quienes abandonaron Rusia poco después de la invasión de Ucrania. Ambos cooperan con el Archivo de Medios Independientes de Rusia, un proyecto que aboga por el periodismo independiente apoyado por el mismo Pen America. Jessen no criticó el llamado de boicot de los autores ucranianos (“Están librando una guerra defensiva con todas las herramientas a su disposición”), pero explicó que “la pregunta es solo sobre la respuesta de Ben”. y que no a los autores exiliados, aunque fueran rusos, se consideró una negativa del tratado.