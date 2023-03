Pogba, el sarcasmo de Allegri y la salvación en la Juventus – Sampdoria

Turín – nada Friburgo anoche a Pablo Pogba. El estado físico del centrocampista no importa esta vez. Fue el francés el que se vio obligado a sentarse en la grada en lugar de en el campo Massimiliano Allegri: El entrenador de la Juventus, de acuerdo con el club, excluyó obstinadamente al Polo de la lista de equipos, que se emitió ayer por la mañana, para los octavos de final del partido de ida. liga europea. ¿la razón? French se presentó el miércoles por la noche en el JHotel En una cena con el equipo en un retiro previo al partido, ciertamente no es la actitud adecuada para un profesional que esta temporada ha jugado, en parte debido a, solo 35 minutos, apariciones en los últimos dos partidos de liga contra Torino y Roma. Y seguramente Pogba será multado por el club: según el reglamento interno de la Juventus, las faltas disciplinarias se castigan con una multa, como le sucedió a Moise Kean el domingo por la noche por su récord de expulsión (solo 40 segundos después de ingresar al terreno de juego y reacción malintencionada no provocada). ) en Roma.

Palabras calvas

Responsable area tecnica calvo Él explicó:La decisión fue sencilla, Pogba llegó tarde y hay reglas. Es un ejemplo para los jóvenes: la multa comenzará automáticamente». Allegri comentó tras el partido con un chiste: «Ojalá Pogba llegara a tiempo para ver el partido…». Calvo abordó luego otros temas candentes: «¿Qué tan difícil es jugar contra la Juventus en una temporada menor? Obviamente, es muy difícil para los jugadores encontrar motivación porque la situación cambia constantemente, y por eso también Allegri y todo el grupo deben tener como objetivo dar lo mejor partido tras partido. carta secreta? La Juventus sigue la solicitud de este documento desde el inicio del procedimiento. Obviamente, no conocemos realmente su contenido y, en cualquier caso, definitivamente no es el momento de especular al respecto de nuestra parte.».