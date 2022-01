Podemos arreglar Marte, dice Jim Green, científico jefe retirado de la NASA

Oh, sí, me gustaría verlo antes, pero eso no va a suceder. Hay una serie de misiones que son muy grandes y se denominan misiones estratégicas. Para que realmente sucedan, las estrellas deben alinearse. Tienes que proponerlo, y tener un negocio sólido, ir a la NASA y luego llevarlo al Congreso. Cada año, sugeriría una misión a Europa. todos los años. La administración no estaba interesada en ir a Europa.

Los Pilares Yoruba son los que hicieron posible la misión Yoruba. Estuve en la reunión de la Unión Geofísica Estadounidense en 2013. Muchos científicos estaban a punto de dar una conferencia. Encontrar un pilar con Hubble en EuropaY digo: “Dios mío”. Dije que está bien, quiero hacer una conferencia de prensa. Me volví a conectar con la sede de la NASA y se marcharon. Llevé esta información conmigo al cuartel general y la agregué a la historia yoruba. Esto realmente da la vuelta a la esquina. Dijeron: “Vaya, tal vez deberíamos hacer esto”.

Congreso decidido contra Ponga la sonda en la tarea. quieres uno

Me encantaría un módulo de aterrizaje, pero no está en las cartas. Hace la tarea muy complicada, pero todo lo que hacemos en Clipper avanza a la sonda. Insistí en que tenemos un dispositivo de imágenes de bastante alta resolución que a medida que volamos sobre ciertas áreas obtendremos la información que necesitamos para ir, “aterricemos allí y de manera segura”. Europa tiene un terreno realmente peligroso, por lo que si no obtenemos imágenes de alta resolución, nunca podremos aterrizar.

Quieres dar un paso, pero no grande. Fallas cuando haces eso. Viking es este ejemplo, donde hemos dado un gran paso. No sabíamos a dónde ir, no sabíamos lo suficiente sobre el suelo o las toxinas en el suelo. Realmente no teníamos una buena idea de dónde estaba el agua en el planeta en el pasado. Había 10 cosas que deberíamos saber antes de poner a los vikingos en la superficie.

¿Sigues trabajando en artículos científicos cuando te jubiles?

Oh, por supuesto. Tengo que ver con una hoja de Marte. Tengo un artículo sobre Europa que estoy escribiendo ahora mismo. Tengo un libro sobre astrobiología que estoy haciendo. Tengo un apetito insaciable por la ciencia.