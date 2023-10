PlayStation Studios: Una posible ola de despidos para los equipos de Sony

“Desafortunadamente, después de una ola de despidos, la semana pasada fue mi última experiencia en PlayStation. Si bien ciertamente no es una noticia que esperaba escuchar, estoy agradecido por la oportunidad de trabajar con colegas extremadamente talentosos en proyectos increíbles y me iré”. “, dijo Bellamer. Con buenos recuerdos del tiempo que pasé allí.”

Los supuestos recortes de personal también están en Naughty Dog

Esta no es la primera vez que se habla de recortes de personal dentro de PlayStation Studios, aunque aún no ha habido ningún comentario oficial por parte de Sony al respecto, por lo que hay que tomar todo con una pizca de sal. A principios de este mes, un informe de Kotaku afirmó que Naughy Dog despidió a 25 desarrolladores contratados y detuvo el proyecto multijugador de The Last of Us.

Desafortunadamente, es un año desafortunado para la industria de los videojuegos. Según un informe de GamesIndustry, más de 6.000 trabajadores fueron despedidos durante el año y 80 empresas redujeron su plantilla.

Si, por un lado, recordaremos 2023 como uno de los mejores años de la historia gracias a la gran cantidad de juegos triple A que han recibido elogios de la crítica y el público, por la otra cara de la moneda, los estudios de desarrollo, grandes y pequeños, se enfrentan a una momento cada vez más difícil y difícil. El modelo de negocio moderno es cada vez más insostenibleuna auténtica crisis silenciosa en la industria del videojuego.