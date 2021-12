PlayStation Plus, diciembre de 2021, nueva bonificación gratuita en PS4 y PS5 Surprise – nerd4.life

En el PlayStation Plus Desde Diciembre de 2021 apareció en Sorpresa nuevo Bono gratis en PS4 y PS5, puede ser canjeado por todos los suscriptores del servicio de Sony, además de los juegos ya distribuidos para este mes y es una grata adición para los fanáticos de Fortnite.

En este caso, entre las bonificaciones exclusivas para los suscriptores de PlayStation Plus, también hay Paquete de celebración de Fortnite PlayStation Plus, que puedes encontrar en esta es la dirección en PlayStation Store y, por lo tanto, se une a los muchos paquetes que los suscriptores de Sony ya pueden descargar de forma gratuita en PS4 y PS5.



Fortnite, recientemente actualizado al Capítulo 3, es el protagonista del nuevo bono de PS Plus en diciembre de 2021

En su interior encontramos, en particular, el atuendo de Sultura y el Cymitarra Pickaxe, dos objetos estéticos exclusivos que pueden ayudarte a personalizar a tu luchador de cierta manera en el juego.

El paquete en cuestión se suma a otras ventajas que ya están apareciendo para los suscriptores este mes: hemos visto juegos gratuitos de PS5 y PS4 anunciados para PS Plus en diciembre de 2021, con discusiones de que Godfall no es el juego completo y que Mortal Shell no lo es. Está disponible en la versión mejorada de PS5, pero siguen apareciendo novedades en el catálogo.

Además de las recompensas exclusivas para Call of Duty Vanguard y Warzone con Combat Pack, a partir de hoy también encontramos el Fortnite PlayStation Plus Celebration Package, que no incluye mucho, pero probablemente sea una adición muy bienvenida para muchos fanáticos de Epic Games. .