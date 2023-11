Pier Silvio Berlusconi por qué no se casa con Silvia Tovanin: “La verdad es que estamos…” | Años después de la revelación

Pier Silvio Berlusconi, la verdad sobre su matrimonio fallido con su pareja histórica, Silvia Tovanin. “La verdad es que estamos…”

Llevan juntos casi toda su vida, más de 20 años, preciosa. Pier Silvio Berlusconi él también Silvia Tuvanen. También han formado una familia maravillosa al tener dos de estos hijos. Lorenzo Mattia y Sofía Valentina. Para proteger mejor su privacidad, así como la privacidad de sus criaturas, Se quedaron en Portofino..

aqui tienen Villa de Las Mil y Una Noches Con una vista increíble. Sólo se conoce el exterior, ya que nadie ha podido fotografiar el interior. Después de todo eso Tanto Pierre como SylviaAunque son figuras públicas muy conocidas y queridas,… la gente Ciertamente mucho pero muy confidencial.

vamos a decirles Vida privada Siempre debería permanecer así. Por este motivo se eligió Proveedor del arma Abrir el grifo de su pareja y de la vida de pareja durante Una de sus visitas organizada por Pio y Amedeo.. Aquí también había hablado de su primer beso Tuvo lugar en el centro de Milán.

Pier Silvio Berlusconi, por eso no se casó con Silvia

Luego reveló lo mucho que amaba los deportes y que a pesar de que estuvieron juntos por un tiempo, nunca dejó de coquetear con ella y ser… hombre de verdad. En resumen, definitivamente se gastó. sus palabras de miel. Por su parte, no le gusta hablar de sí mismo y mucho menos de que su ella.

En todo caso Chismes relacionados con su matrimonio fallido. Todavía causa mucha discusión. Hace meses, cuando murió Silvio BerlusconiSe decía que Pierre le hizo una promesa a su padre, de quien era muy cercano. Casarse con su pareja históricaPero hasta el momento la boda no ha sido anunciada. Ahora viene la verdad. “La verdad es que lo somos.…”.

“La verdad es que nosotros…”, una revelación muchos años después

Sin embargo, no fue el director general de Mediaset Networks quien habló de ello. silvia el Cansado de los constantes rumores específicamente relacionados con la boda fallida, declaró: “Dicen que me casé en secreto, que él me dejó, que estoy organizando la boda… Leen sobre eso, allá La verdad es que así somos felices.“… Entonces los dos no tendrían intención de hablar entre ellos. el Sí más hermosa.

en el pasado Tovanin ya habia reclamado por No te interese el matrimonioPreferir elegirla para él todos los días porque ella quería hacerlo, no porque Restringido precisamente. Por su parte, nunca abordó este tema, que de todos modos debe ser muy difícil, ya que ya lo tenía en su haber y vivió desde muy joven, con Emanuela Moseda.