Picar una cebolla sin llorar es posible: te ofrecemos diferentes alternativas para hacerlo, solo tienes que elegir una

No siempre tienes que llorar al picar cebollas; Es posible evitarlo, y aquí hay algunos trucos para usar.

allá Cebolla Es buenísima, cruda le da sabor a nuestras ensaladas, cocinada enriquece muchos otros platos, pero que lucha para cortarla sin llorar. Es posible evitar esto si sigues nuestros trucos.

Pero, ¿sabes por qué te arden los ojos y no puedes evitar lagrimear? Porque las cebollas durante la fase de desarrollo apestan fósforos Del suelo producen alinasa, que es un irritante que utilizan para defenderse de los depredadores.

Cuando las emociones liberan esta sustancia que irrita las terminaciones nerviosas del ojo. ¿Es imposible no llorar entonces?

En realidad, esto es posible, solo necesita seguir algunas precauciones. Veamos qué hacer para no llorar cuando cortamos cebollas.

Trucos para no llorar

La sabiduría convencional dice que si lo mantienes en tu boca sorbo de agua Mientras corta cebollas, sus ojos permanecerán secos. Parece extraño, pero en realidad parece funcionar. Así parece funcionar el remedio de otra abuela: masticar un poco de pan como corte. Corta lo que tengas que hacer con un cuchillo bien afilado para hacerlo antes, y que si pasas a menudo bajo el agua te deje de llorar. ¿Qué hay de mantener las cebollas en congelador durante media hora antes de cortarlo? Esto evitará inmediatamente los molestos gases.

Mantenerlos en agua por un tiempo también tendrá el mismo efecto, pero ten en cuenta que perderás algo del sabor de las cebollas. Otra cosa a recordar es cómo lo cortas. Pelarlo primero con las manos sin recortarlo como lo haría normalmente, y solo entonces proceder al corte, evitando así el mayor tiempo posible la exposición al alineamiento.

algunos trucos mas

Si cortó cebollas previamente, frote la tabla de cortar con una espátula Limón, No solo evitarás llorar, sino que también te asegurarás de que tu tabla de cortar no huela mal después. ¿El secreto más divertido? ¿Sabías que crearon algunos Los anteojos ¿Para cortar cebollas exclusivamente? Se adhiere bien a la cara, protege los ojos porque no deja pasar los gases irritantes. Una excelente alternativa es gafas de natación.

Finalmente, recuerda cuando tengas algunas sobras. Cebolla picada Conservarlo bien envuelto en film transparente o en un recipiente bien cerrado, posiblemente en el frigorífico. ¿Sabes por qué? Además de evitar que su olor se propague por todos lados, también evitarás la propagación de bacterias.