Perdí más de 50 libras en 8 meses – todo empezó con este buen hábito

salud

Una mujer australiana ha compartido su increíble transformación en la pérdida de peso, en la que perdió 53 libras y recuperó su vida.

En julio de 2023, Dills Lee sintió que había tocado fondo después de alcanzar su peso máximo de 192 libras, mientras también usaba ropa talla 16.

Y aunque la joven de 28 años dice que no hay nada malo en tener ese tamaño, ha tenido un gran impacto en la forma en que se siente física y mentalmente.

Pero ahora, menos de un año después, una mujer de la costa central de Australia ha cambiado su vida después de perder 53 libras y tres tallas de vestido con un simple cambio de imagen.

Empezó a enamorarse del ejercicio. @dilshealth

“He llegado al punto en el que estoy cansado de despertarme sintiéndome horrible, con dolor e incómodo en mi cuerpo”, dijo Lee a news.com.au.

“Vi una publicación en Instagram que decía que si no eres una persona activa pero estás con una pareja activa, la pareja inactiva tiene más probabilidades de morir siete años antes que la pareja activa.

“Realmente me asusté, porque mi esposo es una persona muy activa y en forma, y ​​odiaba la idea de no estar allí porque no estaba cuidando de mí y de mi cuerpo.

Me dijo que se sentía incómoda y con dolor debido a su gran peso. @dilshealth

“Honestamente, siento que esto ha cambiado por completo mi forma de pensar y mi enfoque para perder peso. No solo para lucir mejor, sino para estar saludable y vivir el mayor tiempo posible con mi esposo”.

Cuando estaba en su punto más pesado, me dijo que estaba de mal humor, que se sentía letárgica y agotada y que tenía dolor todo el tiempo.

Quería desesperadamente recuperar su vida después de aumentar de peso durante la pandemia, pero no tenía idea de por dónde empezar.

Hasta ahora ha perdido menos de 50 libras en su viaje hacia la salud. @dilshealth

Pero cuando comencé a simplemente caminar con un amigo tomando un café en lugar de sentarme en una cafetería, noté un gran cambio.

Comenzó a perder peso y rápidamente se enamoró del movimiento, incluso asistiendo a clases de fitness HIIT cinco veces por semana.

En seis meses, Lee perdió la increíble cantidad de 37 libras, pero se sentía como si estuviera atrapada en una meseta y no pudiera perder más peso.

Fue entonces cuando decidió comunicarse con la nutricionista Lily Cook, quien la ayudó a priorizar sus objetivos nutricionales y la vio comenzar una dieta baja en carbohidratos y alta en proteínas.

Con este cambio pude perder otras 15 libras y lograr el físico que siempre soñé.

Pasé de una talla 16 a una talla 10. @dilshealth

“Comencé a caminar la mayoría de las mañanas con mi novio para tomar un café”, dijo.

“Me gustó mucho, entonces un día mientras tomábamos café en nuestro paseo, conocimos a unas personas que acababan de terminar una clase en el gimnasio HIIT de al lado y nos sugirieron que fuéramos con ellos.

“Aceptamos la oferta. Después de mi prueba gratuita, me inscribí e iba varias veces a la semana, y me encantó.

“La entrenadora allí, Shauna, lo hizo sentir como una comunidad. Fue muy divertido”.

“También mantuve un déficit de calorías y luego pedí ayuda a un dietista con esto.