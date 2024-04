Pensiones, basta con enviar un correo electrónico al INPS para impresionarse: aumentarán un 30% a partir de mayo

Un fondo de jubilación es fundamental para una vejez mejor. ¿Qué eliges? PAC o fondo de pensiones. A continuación te indicamos cuál ofrece las mejores ofertas.



La jubilación siempre ha sido un tema candente para todos los ciudadanos italianos. La jubilación es un momento al que todos llegaremos tarde o temprano y que lamentablemente no satisface a una gran parte de la población italiana. el Informes de pensiones En nuestro Estado, ciertamente no son los mejores y, a menudo, ponen en dificultades a los ciudadanos italianos que no pueden llegar a fin de mes.

A menudo escuchamos hablar de jóvenes que probablemente enfrentarán serias dificultades cuando se jubilen, entre edades de jubilación cada vez mayores y pensiones que nunca son suficientes.

Precisamente por eso es necesario Evaluar algunas soluciones alternativas.. Las dos opciones propuestas son fondos de pensiones y un plan de acumulación de capital. Especialmente en los últimos años, las reglas para ambos han cambiado repentinamente y para hacer una evaluación precisa es necesario conocer las diferencias.

La decisión no es sencilla, ya que ambas opciones propuestas pueden proporcionar cierta estabilidad financiera, que es exactamente lo que buscan todos los ciudadanos que se acercan a la jubilación. Aquí entonces está la solución más conveniente.

Fondo de jubilación y plan de acumulación

Cuando hablamos de fondos de jubilación, nos referimos a un instrumento financiero que permite, durante los años de cotización, acumular una determinada cantidad de dinero, para poder obtener una pensión complementaria. Generalmente verás estas herramientas a continuación. Capital invertido en otros productos y activos financieros. Por otro lado, un plan de acumulación permite aumentar el monto acumulado luego del pago.

Hay muchos beneficios que se pueden disfrutar incluso durante los años de acumulación de fondos de jubilación. En primer lugar se puede deducir lo invertido, con un máximo anual de algo más de 5 mil euros. Además puedes ver los impuestos preferenciales. Finalmente, incluso si está sujeto a una ejecución hipotecaria, el monto no puede ser embargado.

Cuál es la mejor opción

En este punto nos preguntamos qué La mejor elección entre las dos opciones. Que se ofrece a los italianos. Lo que sigue es una comparación en la que el comité de acción política es el ganador porque puede proporcionar más ingresos.

Un cálculo sencillo de realizar, teniendo en cuenta también los impuestos que afectan a ambas soluciones. Según los números, Un PAC sería más apropiadopara no perder la oportunidad de inversión.