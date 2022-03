Paris Saint-Germain, 1.400 millones gastados y otra derrota en Champions. Después de destruir Real Donnarumma. “Un golpe duro, pero así crece” – Corriere.it

para Stefano Montefiore Carlos Passerini

Consecuencias de la derrota del Real Madrid: Vía Pochettino, Mbappé también irá al Real Madrid. Jijiu estaba convencido de que había sufrido una injusticia. Siente cierta nostalgia por Milán. Portero en las redes sociales: Comencemos de inmediato

No lo perdiste mucho, pero cómo. El desastre del Bernabéu es grave y no puede ser indemnizado por Paris Saint-Germain perdió ante el Real Madrid por 1.000 veces contra Paris Saint-Germain: Es decir, se echó un título al bolsillo, se saboteó a sí mismo, tuvo miedo, demostró que tenía los miles de millones pero no tenía las agallas ni la personalidad para competir en estos niveles. Serán semanas y meses difíciles para la compañía y para QSI, el fondo soberano de Qatar que, tras casi once años en París y 1.4 mil millones gastados en compras emocionantes Y a veces te encuentras con un equipo temerario que parece estar al final del ciclo, sin haber conseguido el único objetivo importante, que es la Champions.