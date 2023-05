Paradox Interactive cerró casi el 50% de sus juegos antes de su lanzamiento

Durante un evento para inversores realizado el 23 de mayo de 2023, la alta dirección de Paradoja interactiva reveló que tienen Eliminado casi 50% de descuento en juegos En producción antes del lanzamiento durante los últimos 10 años. El 71% de los lanzados fueron exitosos.

La estrategia de la editorial para los próximos años será centrarse en sus series más importantes, añadiendo valor para los jugadores a los títulos ya disponibles a través de contenidos adicionales como DLCPaquetes y más a través de suscripciones. Luego se expandirían las marcas existentes, mientras que la nueva propiedad intelectual se confiaría a los estudios más exitosos.

Paradox también quiere buscar a terceros para ayudarlos a crecer, como lo hicieron con las series Magicka y Cities: Skylines y apoyar estudios más pequeños bajo la etiqueta Paradox Arc.

En términos de juegos, Paradox puede presumir de un tiempo de juego promedio que es un 60% más alto que sus competidores en el segmento de gran estrategia en vaporpero la compañía cree que hay margen de mejora aumentando la participación de los jugadores.

Así que hablamos de juegos cancelados. Desde 2013, Paradox ha eliminado el 47 % de los juegos en desarrollo antes de su lanzamiento. Muchos proyectos se abandonan en las primeras etapas de desarrollo, porque el editor prefiere centrarse solo en aquellos juegos con alto potencial comercial que pueden convertirse en un servicio directo. Es por eso que 15 de los 28 juegos lanzados en los últimos 10 años han ganado dinero, y cinco de ellos se han vuelto “infinitos”, es decir, han podido disfrutar de un apoyo constante para nuevos contenidos.

En los últimos 10 años, el 71% de los juegos lanzados por Paradox han tenido éxito. Estos incluyen Tyranny, Magicka 2, Victoria 3, Steel Division: Normandy 44, Surviving Mars, Prison Architect, BattleTech y Surviving the Aftermath. Tenga en cuenta que el reciente Age of Wonders 4 ya ha caído en esta categoría.

Los cinco títulos con soporte ilimitado son: Europa Universalis IV, Cities: Skylines, Hearts of Iron IV, Stellaris y Crusader Kings III.

Los fracasos comerciales notables incluyen Empire of Sin, Warlock 2, War of the Vikings, Knights of Pen & Paper 2 e Imperator: Rome.

Pillars of Eternity y la trilogía Shadowrun han llegado punto de equilibriopero Paradox todavía los considera fracasos porque tienen expectativas más altas.

La predicción de Paradox para los próximos años es aumentar la cantidad de juegos con soporte ilimitado.