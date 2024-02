Papel de aluminio, un truco casero que te salvará de los ladrones de coches | Llévalo siempre en el coche

¿Conocías este truco con papel de aluminio para proteger tu coche de robos? Pruébalo, suena loco pero funciona.

hoy es auto Son cada vez más tecnológicos y robarlos, al menos en teoría, puede parecer imposible. De hecho, los últimos modelos están equipados con muchas funciones útiles, como la geolocalización, que permite determinar la ubicación del coche en cualquier momento, o funciones abiertas que impiden conducir si el sistema detecta algo anormal.

todos estos Precauciones Pero a veces no es suficiente. De hecho, se puede entender volver al aparcamiento y no encontrar el coche donde lo dejó: esta es sin duda la peor pesadilla de todo automovilista.

E incluso si la tecnología puede ayudar, con la intervención de ciertas aplicaciones, a veces eso es lo que ayuda. ladrón Para completar su golpe. De hecho, muchos ladrones también son hackers y aprovechan los avances digitales para robar. Sin embargo, existen algunas técnicas sencillas y completamente “analógicas” que pueden ayudarnos a defendernos.

Papel de aluminio, cómo usarlo contra los ladrones de coches.

Muchos ladrones han desarrollado sus habilidades informáticas hasta el punto de poder cortar a tajos Sistema. Así que, para muchos de ellos, hackear la aplicación de nuestro coche no debería ser demasiado difícil.

Muchos, por ejemplo, recogen Frecuencias Salen de las llaves de los coches aparcados cerca (obviamente esto sólo se aplica a los modelos más nuevos) y desde allí son capaces de hackear el sistema y cambiar la contraseña y así pueden entrar en el coche y tomarlo fácilmente sin levantar sospechas.

Sin embargo, existen varias formas de proteger tus claves de estos intentos: una de ellas es encapsularlas papel Papas fritas.

Papel de aluminio: envuelve las llaves del coche en él

si envuelves Llaves El auto esta en papel. papel de aluminio, el ladrón ya no podrá captar las señales emitidas y, por tanto, no podrá localizar el coche ni evitar el sistema para robarlo. Por eso, últimamente muchas personas han empezado a utilizar este truco cuando no necesitan el coche y se olvidan las llaves en casa.

Otro truco similar es ocultar las claves en un archivo. refrigerador: Evita que las paredes del frigorífico, así como el papel de aluminio, capten las señales de las llaves del coche. Puedes hacer esto mientras estás fuera de casa y no necesitas el coche, o mientras estás en casa y no tienes intención de salir. Puede que suene un poco paranoico, pero al menos funciona.