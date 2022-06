Papa a la audiencia: “Ucrania no debe ser olvidada” / Iglesia / Desde casa

22/06/2022









“Los niños que estaban conmigo en el popmobile eran ucranianos”. Al final de la audiencia de hoy, el Papa expresó su cercanía al pueblo ucraniano a través de ellos, antes de felicitar a los fieles de lengua italiana.

“¡No se olviden de Ucrania, no se olviden del sufrimiento de ese pueblo oprimido!”, suplicó. Los tres niños fueron recibidos en el coche del Papa -según informa la Oficina de Prensa del Vaticano- en Alberto Catlolo, una escuela primaria de Roma, para continuar sus estudios. Antes de felicitar a los creyentes de habla italiana, Francisco expresó “cercanía al amoroso pueblo de Afganistán” por el violento terremoto que los azotó y expresó “dolor y asombro” por el asesinato de dos Javier Campos Morales y César Mora de Joaquín en México. Salazar y un civil murieron cuando intentaban rescatar a un refugiado en una iglesia de la comunidad Cherokee que había sido perseguido por un hombre armado. “¡Cuántos asesinatos en México!”, gritó Francisco: “Sigo junto a la comunidad afectada por esta tragedia con cariño y oración. Reitero una vez más que la violencia no resuelve los problemas y aumenta los sufrimientos inútiles. He alcanzado”. “Mis pensamientos y oraciones -continuó- estaban con los jesuitas en México y la familia del hombre. Debemos detener la violencia y muchos sufrimientos innecesarios en nuestro mundo.

“Seguid siempre a Jesús, a pie, corriendo, despacio, en silla de ruedas, pero siempre siguiéndolo. La llamada al centro del catecismo está dedicada a la conversación final entre el anciano y especialmente el resucitado Jesús y Pedro. El Evangelio de Juan. “No serás dueño de la vida”, advirtió Jesús. “¡Dime que tengo que ir en silla de ruedas!”, Francisco ‘comenta: ‘Pero la vida es así’, tenemos todas estas enfermedades en la vejez, tenemos que aceptarlas cuando vienen, no tenemos la fuerza de la juventud’. Al respecto, el Papa citó una frase dIgnacio de Lozola: “Debemos dar testimonio como discípulos de Jesús, también en la muerte, como en la vida”..

“El final de la vida debe ser el final de la vida de los discípulos: los discípulos de Jesús, porque el Señor siempre nos habla según nuestra edad”.

“Los seguidores deben aprender a instruirte y formarte a través de tu debilidad, tu incapacidad, la dependencia de los demás, el vestir, el andar, etc.”, advirtiendo: “Seguir a Jesús no siempre es buena salud, buena autosuficiencia y autosuficiencia”.

“Me gusta mirar a los ancianos a los ojos: tienen unos ojos brillantes que te hablan más que las palabras, que es un testimonio de toda la vida”.Francisco reveló: “Es hermoso, tenemos que mantenerlo hasta el final. Sigue a Jesús así, Él está vivo. “Aprender de nuestra debilidad a expresar la coherencia de nuestro testimonio de vida en situaciones de vida que dependen en gran medida de la iniciativa de los demás y, a menudo, encomendadas a otros”, es el imperativo para los ancianos. “La enfermedad, con la vejez, se vuelve dependiente, ya no somos tan autosuficientes como antes”, crece la dependencia de los demás, madura la fe, Jesús está con nosotros y brota la riqueza de esa esperanza, dijo el Papa. Vivió bien en el camino a la vida “. “No es fácil deshacerse de los héroes de nuestras vidas “, Francisco estuvo de acuerdo: “Este nuevo tiempo es definitivamente un tiempo de prueba. Comenzando con la prueba, muy humana, sin duda, pero muy insidiosa, para sostener nuestro liderazgo”. “A veces el protagonista tiene que encogerse, encogerse”, subrayó: “Tienes que aceptar que la vejez te reduce a un protagonista, pero tienes otra forma de participar en familia, comunidad, grupo. Amigos”. No, entonces, para la prueba que tomó Peter: “Metiendo las narices en la vida de los demás”. “Seguid a Jesús: en la vida y en la muerte, en la salud, en la enfermedad, en muchas victorias y vidas difíciles, en muchas vidas prósperas con muchos malos momentos”.

“Los ancianos no deben tener envidia de los que siguen su propio camino, ocupan su lugar y duran más que ellos”, recomendó el Papa. “Aprender a Decir Adiós: Esta es la Sabiduría de los Mayores”, Francisco Estudio: “Pero adiós, tenga cuidado, tómese unas vacaciones con una sonrisa, en la comunidad, con los demás. La vida de los mayores es una despedida, una despedida lenta, lenta, pero feliz. Viví la vida y mantuve mi fe. Es hermoso cuando un adulto dice esto: ‘Yo viví la vida, esta es mi familia; Viví la vida, fui pecador, pero hice el bien. Esta paz vendrá, despedirá a los viejos”. “Cuidando a los ancianos, los ayudaremos a vivir, revelando la sabiduría de sus vidas para que puedan traer belleza y beneficio”, el llamado final. Como personas mayores vemos a los jóvenes: los jóvenes necesitan una sonrisa. Seguirán su propio camino e implementarán lo que sembramos y lo que no sembramos. Un anciano no puede ser feliz sin ver a los jóvenes, y los jóvenes no pueden seguir en la vida sin ver a los viejos. ”