Paolo Bonolis y Sonia Broganelli anuncian su separación – Corriere.it

Pablo Bonolis Y sonia broganelli Anuncian su separación, tras 21 años de matrimonio y tres hijos.

Seguiremos estando para nuestra familia, el uno para el otro. El sentimiento es fuerte, pero ya no es lo que nos une", dicen En la entrevista con Feria de la vanidad.

Los rumores de ruptura provinieron de la indiscreción de Dagospia, publicados el 12 de abril de 2023. Los dos negaron la noticia y publicaron un video juntos en las redes sociales. Ahora explican su elección: “(Nos negamos a) recuperar lo que era nuestro -dice Bruganelli- está bien que nos juzguen porque somos figuras públicas, pero también nos podrían haber cortado y no querer decirlo”. . Y Bonolis: «La noticia era que teníamos que haber sido los primeros en dar los oficiales. Pero en el fantástico mundo de Gossipland, las personas se adhieren vampíricamente a la vida de otras personas, descuidando los sentimientos, las emociones y los niños.

Ya en septiembre de 2022, Broganelli le dijo a Al Corriere della SeraElla y Bonolis dormían en casas separadas: «¡Dormir en cuartos separados es señal de civilización! Sin embargo, vamos más allá: estoy organizando mi nuevo hogar, donde me mudaré solo con Adele. Sylvia se queda con él. ¡para estar seguro! Pero en diferentes edificios se comunica a través de una puerta doble en el balcón. Es el secreto de permanecer juntos de por vida”. Sobre esto, en la entrevista con ego Agregó: “Cuando la casa de al lado de nuestra casa estuvo disponible, me di cuenta de que podría ser conveniente tener espacios separados. Pero para mí sigue vigente lo que dice la canción de Califano: “No descarto volver”. Bonolis respondió: “Califano está muerto. El amor es complicado, cambiaNo es solo “daje de tacón y daje de punta”. Espero encontrarlo lo antes posible.

Sobre cómo ha cambiado el amor, los dos dijeron: “Nos despedimos y damos los buenos días besándonos de nuevo ahora”. Bonolis: “Los besos van y vienen”. Hablando de lo que llevó a la reciente ruptura, Broganelli dijo: “Ya no puedo vivir con entusiasmo por algunas de las cosas que son parte de una relación. Desde la muerte de mi padre, preveía el vínculo que me unía a él con Paolo, que se convirtió así en amigo y confidente. Cuando nos comprometimos yo tenía 23 años, aún no me había graduado, él era un chico. Solo con el tiempo y ante determinadas circunstancias tomamos conciencia de nuestras diferencias. Por ejemplo, Paulo siempre ha sido muy romántico y muy emotivo, a diferencia de mí, que no soy para nada así.

Cuando se le preguntó si usted niños – Silvia, 20, Davide 19 y Adele 15 – Entendiendo lo que estaba pasando en la relación entre sus padres, Broganelli respondió: “En realidad, no, porque Paolo es un padre y esposo maravilloso. Lo que siempre me asombra de él es la libertad que no le quitó a los demás, se la enseñó a nuestros hijos que crecieron viéndonos pasar por las peleas y las dificultades sin perder el respeto y el amor”. sufrir.”