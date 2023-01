«Panziri podría incluir a otros diputados italianos» – Corriere.it

El abogado de Eva Kaili en la televisión griega contra También habla de “los alemanes, los franceses y los belgas”. Luego frena: “No tenía nada más que una hipótesis”. Bélgica abandona el pedido de extradición de la esposa y la hija de Panziri

De nuestro corresponsal

BRUSELAS – “Son solo hipótesis, y no tengo ningún elemento de conocimiento” sobre lo que anunciará antonio panziri al poder judicial belga.

Michalis Dimitracopoulos Parece casi sorprendido de que lo que debería haber estado en sus intenciones fuera una declaración hipotética, incluso sarcástica, a una televisión griega que podría interpretarse como una anticipación de las revelaciones hechas por el ex eurodiputado de Pd y Article I. prisión en Bruselas Con la participación de eurodiputados italianos, alemanes, franceses y belgas.

El locutor concedió una entrevista. contraal ser consultado sobre los países de origen de figuras políticas que podrían estar involucradas en la investigación de la supuesta Corrupción en el Parlamento EuropeoO el abogado respondió: «Italia y Francia, no sé si Grecia también. Depende de cómo los jueces usen sus declaraciones. Él “ahora es completamente desconfiado y lo único que le importa es salvar a su esposa e hija y lo que le den lo firmará”.

En la misma entrevista, según informaron algunas agencias de noticias, Dimitracopoulos agregó que “Llegan mensajes y noticias” y el Hará “nuevos nombres para los eurodiputados italianos, alemanes, belgas y franceses”.

llamarlo Corriere della SeraSin embargo, el abogado explica sus declaraciones de una manera completamente diferente. “No quiero que me malinterpreten: lo dije Panziri es un testigo poco fiable Y que en su intento por salvar a su esposa, a su hija ya él mismo, firmará todo lo que le pidan que firme. Puede incluir figuras políticas belgas, alemanas, francesas, etc. todo es predeterminado, no se que dira».

esposa e hija de banzi

El martes por la noche, los abogados de Panzeri revelaron que la Fiscalía Federal belga tiene la intención de abandonar la extradición de Silvia Panzeri y Maria Dolores Colleoni, hija y esposa del ex eurodiputado.

Panziri firmó un acuerdo que estipula su cooperación con la justicia belga, un año de prisión, una multa y la confiscación de todos los bienes adquiridos hasta el momento, alrededor de un millón de euros.