Palmieri: “Lukaku y Dybala pueden llegar al Inter sin vender a Lautaro: así es como”

Por cierto, todavía lo tiene muy difícil Lukaku, que todavía no ha hablado con nadie en el Chelsea, y que no ha escrito a ningún lado para que le den la cesión gratis; Y Romelu, para poder acogerse al decreto, debe ir a hacer el check-in antes del 30 de junio, pero está negociando sin su abogado, Pastorillo, quien hasta ese día tiene una autorización firmada. Y si llega a Dybala, Goya obtendrá un 25% menos que la suma de los recortes de Vidal y Alexis Sánchez. Así podría ser Lukaku y Dybala el Inter de Milán sin que venda Lautaro Martínez. Eso no quiere decir que no se venda Lautaro Martínez: si se va no será para dejar sitio al jugador sino porque el Inter necesitará vender, independientemente de que Marotta consiga hacerse con el derecho de 70 millones de euros por palos de Paratici (que no quiere restaurar las cuentas del Inter, a diferencia de lo que pasó con Kulusevsky y Bentancur de la Juventus)”.