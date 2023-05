Paga 200€ por persona enviado hasta el 31 de mayo: no pierdas el dinero

Una devolución desconocida que muchos pueden pedir es de 200 euros. Veamos qué hay que hacer para aprovecharlo.

Por gastos incurridos en 2022 contribuyentes Estoy esperando mi reembolso de impuestos. Los italianos odian la temporada de declaraciones de impuestos, pero una nota positiva es hecha por que puede llegar a números significativos Está precompilado que hace la vida más fácil. La declaración de impuestos precargada ya está disponible en el portal de la Agencia Tributaria y los italianos residen Empecé a comprobarlo estos días.

El mes de mayo es especialmente rico fechas de impuestos. La primera fecha límite para recordar es Exención de la tasa de licencia RAI Permitiéndote ahorrar noventa euros anuales. La fecha más importante es la de la declaración de la renta: a partir del 2 de mayo se pueden consultar las de 2023 y A partir del 11 de mayo puedes enviarlo. En el formulario precompilado, la agencia de ingresos ya ha informado i Declaraciones de renta, deducciones y pagos.

Un gasto deducible que muchos no consideran

Incluso los gastos deducibles y deducibles ya están ingresados, por lo que el contribuyente solo tiene que elegir si desea Envíalo tal cual o edítalo. La modificación puede consistir en añadir o corregir algunos datos y añadir otros Gastos deducibles o deducibles no incluidos en la agencia. En lo recopilado anteriormente hay muchas novedades porque el gobierno ha sumado y restado los gastos que le corresponde Es posible solicitar un reembolso. CAF destaca lo difícil que es recordarlos todos y muchos contribuyentes no hacen uso de las deducciones a las que tienen derecho debido a Puede haber sido ingresado en el último presupuesto y no se conoce.

para la actividad física adaptada El contribuyente puede solicitar la exención de impuestos ingresando el monto gastado En línea G15. Hasta 200 euros pueden ir a los que gastaron el último año Honorarios de intermediación inmobiliaria.

Si compró la propiedad de Para ser utilizado como residencia principal Y puedes beneficiarte de los consejos del corredor de bolsa Puedes beneficiarte de un descuento del 19% con un límite de gasto de 1000 euros. Para conseguir estos 200 euros es necesario Devolver detalles del contrato de agente inmobiliario y gastos incurridos que obviamente deben ser rastreados.

Qué hacer para aprovechar este reembolso y cuándo llegará

Para introducir estos datos y beneficiarse de los 200 euros es necesario conectarse a la plataforma de la Agencia Tributaria y autenticarse con ella SPID, Tarjeta de Identidad Electrónica o Tarjeta de Servicio Nacional. En este punto, deberá verificar la precisión de los datos y finalmente incluir los elementos Relacionado con la intermediación inmobiliaria y otros descuentos. Los reembolsos suelen llegar dentro del mes siguiente al envío del formulario. Si desea encontrarlo en su cheque de pago de julio, debe compilarlo previamente Editado y presentado el 31 de mayo.