Ovnis, la NASA nombra director para estudiarlos: “Cambiaremos nuestro método”. Y sobre los “cuerpos extraños” en México: “Que compartan datos”

allá NASA nombrar un director para que se encargue de la investigación OVNIHoy en día está aún más definido”Eventos anómalos no identificados“(eventos anómalos no identificados, UAP), o fenómenos en el cielo que no pueden ser detectados por vuelos conocidos o fenómenos naturales. “Esta es la primera vez que la NASA da un paso firme para investigar seriamente los UAP”, dijo el jefe de la agencia espacial. Bill Nelson, durante una rueda de prensa convocada para presentar las conclusiones de un informe elaborado por una comisión independiente de 16 expertos. “Actualmente no hay evidencia de que los UAP sean de origen extraterrestre”, dijo Nelson.

Bill Nelson subrayó cómo quiere estudiar los Fenómenos Anormales No Identificados (FAU) con un método científico para generar datos sólidos y cualitativos: utilizando herramientas como la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, en colaboración con otras instituciones. Abierto al público y a informes piloto. “El objetivo es llevar el debate sobre los UAP de la exageración a la ciencia: cualquier cosa que encontremos, será compartida con el resto del mundo de forma transparente”, dijo.

Hasta la fecha, hay datos limitados e insuficientes para determinar científicamente la naturaleza de las UAP, afirmó David Sperkel, presidente de la Fundación Simons y presidente de la comisión independiente de expertos encargada por la NASA para estudiar las UAP en 2022. El informe final publicado hoy incluye recomendaciones sobre la metodología que se utilizará para recopilar y analizar los datos recopilados por agencias del gobierno civil, datos comerciales y otras fuentes.

Presuntos cuerpos «No humanos» Se mostró ayer en el Parlamento mexicano (su carácter extraterrestre no fue confirmado hoy por la Universidad Nacional Autónoma de México) y fue protagonista en una conferencia de prensa convocada por la NASA para anunciar el próximo nombramiento del Director del Estudio de Eventos Anómalos No Identificados. (UAP). ) El astrofísico de Princeton David Spergel, presidente de la Fundación Simons y presidente de la comisión independiente encargada por la NASA para estudiar las UAP, respondió a las preguntas de los periodistas sobre si los funcionarios mexicanos habían consultado a la NASA de alguna manera.

“Sólo vi la noticia en Twitter: cuando tienes cosas extraordinarias, tienes que hacer públicos los datos”, dijo Sperkel. “Si tuviera que hacer una recomendación al gobierno mexicano, diría que ponga las muestras a disposición de la comunidad científica internacional”.

“Uno de los principales objetivos de lo que estamos haciendo hoy – añadió Don EvansDirección de Misiones Científicas de la NASA: pasar de las conjeturas y la conspiración a la ciencia y, como dijo David, se hace con datos, ese es el objetivo de nuestra hoja de ruta”.

La NASA ha publicado un estudio sin precedentes de cientos de avistamientos de ovnis en las últimas décadas, analizando más de 800 casos de informes de eventos anómalos no identificados, los llamados “Uap”, definidos como avistamientos. “No reconocibles como fenómenos naturales conocidos desde el punto de vista científico o de la aviación”. Según la agencia espacial estadounidense, hasta la fecha no existen pruebas concluyentes del origen extraterrestre de la visión y, por tanto, de la existencia de extraterrestres, pero los científicos coinciden: “Si Las vistas de UAP pueden ser hasta del 98% explicadoEn realidad se considera un porcentaje entre el 2 y el 5%. Contradictorio».

El equipo de la NASA reconoció varios casos restantes. Indescriptible Y confusiónIncluyendo al ahora famoso esferas Sonidos metálicos grabados por el dron MQ-9 Reaper en Medio Oriente Un comunicado de la NASA dice hoy: “Debido a la limitación de datos, existe material No identificado“. Lo que impide a los científicos desarrollar evidencia científica es en realidad la baja calidad de los materiales y datos disponibles”.

Estas escenas inexplicables se definen como “cualquier cosa que el operador o el sensor no puedan entender fácilmente”, explicó Nadia Drake, científica que forma parte del equipo de la NASA.

Un estudio paralelo del Pentágono

La investigación de la NASA es independiente de una investigación dirigida por el Pentágono que a principios de este año reveló a los legisladores estadounidenses relatos de ex militares que informaron sobre incidentes inexplicables. Si bien la investigación del Pentágono está clasificada, es decir, no es de dominio público, pero sí con un cierto nivel de confidencialidad, la NASA ha reunido un equipo independiente de 16 expertos científicos, aeronáuticos y de análisis de datos para analizar los avistamientos extraterrestres. Una perspectiva lógica y científica.

El equipo de la agencia espacial subrayó “en búsqueda”. Vida extraterrestreLa vida extraterrestre debería ser la hipótesis de último recurso, a la que sólo regresaremos después de descartar todas las demás posibilidades”.

