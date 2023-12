Ovnis, 30% de ADN de especies alienígenas desconocidas encontradas en México: “No son completamente humanos”

Jaime Mawson Él es el periodista mexicano que descubrió dos momias extraterrestres en septiembre pasado Perú Los trajo de vuelta adentro México. Precisamente por esta razón, El Perú La acusó de robar antigüedades del país e inició acciones legales contra él. Hace pocos meses, Mousan Declaró: “Creo que este descubrimiento debería unir en lugar de dividir. Sepan eso”. extraterrestres Existan o no, es información útil para toda la humanidad”. En las últimas horas, el periodista habló de otras revelaciones importantes.

Inventado por Jaime Mawson

Jaime MawsonAdemás de periodista, A. ufólogo: El mexicano dedicó la mayor parte de su vida a las exploraciones. extraterrestres. En los últimos días, hablando en presencia Congreso MexicanoDijo: “Las momias descubiertas en septiembre no son enteramente humanas: esto está demostrado de hecho. pruebas de ADN El 30% de estos últimos no pertenecen a ninguna especie conocida.” Entonces, Jaime Mawson Continuó explicando: “Esta es la primera vez Vida extraterrestre Dado de esta manera. Tenemos un claro ejemplo de seres que no son humanos y no tienen relación con ninguna especie conocida en nuestro planeta. El público tiene derecho a saber sobre la tecnología y los extraterrestres. No estamos solos en este vasto universo y será mejor que lo aceptemos lo antes posible”.

Palabras de un experto

Para estos informes Jaime Mawson Algunos expertos en ufólogos respondieron, entre ellos Will Gallison Uno de los primeros en ver Momias alienígenas. En una entrevista con Nub TVDijo: “Encontraron un hueso en la mano de alguien. Momias Claramente no pertenece a otras partes del cuerpo. Entonces, una sorpresa: estos Momias extraterrestres ¿Son ciertas o no? Mi forma de pensar cambió cuando estaba en la casa de un amigo en el campo y vi un cráneo de ciervo: la parte posterior del cráneo, en mi opinión, se parecía a la parte frontal del cráneo de la momia. Creo que todo esto está perfectamente preparado, porque otra cosa muy extraña es que del análisis de los huesos de las piernas resulta que uno de los “alienígenas” está infectado. Osteoporosis».

