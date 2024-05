Okatri, Marotta con plenos poderes. La dirección del Inter no cambiará

“Los dos directores generales, uno del lado empresarial Alessandro Antonello y otro del área deportiva Beppe Marotta, gestionan el momento preciso y dedican su tiempo a calmar a sus colaboradores. El club tiene hombros anchos para capear la tormenta nerazzurri. La máquina seguirá navegando al mismo ritmo que la vela. En definitiva, la ambición de dominio permanece en Italia y de relanzarse en Europa tal como está, aunque el propietario de la empresa tenga las barras y las estrellas y la bandera roja para China ya no esté. volando en estos momentos reafirmó, un tanto informalmente, su confianza en ambos directivos: el eje de gestión no cambiará en los próximos meses, cruciales para entender qué rumbo tomará el fondo, habrá que esperar a la futura venta a un tercero Y qué nuevas sorpresas habrá en los pisos superiores del Viale della Liberazione. Mientras tanto, Oaktree se limita a no cambiar ni un milímetro su posición. En California se esperaba que la venta del préstamo del Inter por 275 millones de euros se completara. 2021 a estas alturas, por lo que, según lo acordado, podrían obtener alrededor del 20% del acuerdo. También y sobre todo es por eso que hoy hemos llegado a la redde rationem”.“, explica La Gazzetta dello Sport.

“Mientras Antonello se prepara para gestionar el segundo cambio de propiedad de su vida en los nerazzurri desde el punto de vista contable (también estuvo allí en 2016, cuando Suning asumió el cargo, en el papel de director financiero), Marotta seguirá teniendo plenos poderes. En el terreno de juego, lo que importa a los aficionados permanece en Borracho sobre la estrella, donde desempeña el papel de garante de un proyecto artístico creado en estrecha colaboración con el director deportivo Piero Ausilio: las últimas victorias las construyeron ellos mismos en la autogestión creativa y la La historia ciertamente no va a cambiar ahora: Oaktree no vino a estos lugares para gastar – no es la misión del fondo de cobertura – pero no forzará ganancias de capital dolorosas más allá del rojo antes del 30 de junio dando rienda suelta a su esfera de influencia Por lo tanto, a Marotta no le quedará más remedio que continuar con el modelo de gestión, sabio y también ganador, que se ha establecido en los últimos años. En un momento de cambios tan grandes, la experiencia de cuarenta años a través de los mares del fútbol podría volverse pareja. Más estratégico: desde Inzaghi hasta los jugadores, muchos ya buscaban en él alguna señal tranquilizadora de continuidad.añade el periódico.