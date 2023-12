Oaxaca y Ciudad de México: Qué hacer, restaurantes y hoteles

Haciendo una parada permanente aquí, podrás explorar la costa más al sur, más allá de Puerto Escondido, para realizar algunas actividades nocturnas y algunas bahías de aguas más tranquilas. La Punta, Zicatela, Mazunte y Zipolite Estas son algunas de las ciudades animadas que ofrecen ideas para una visita.

Entre las experiencias propuestas, hay una que recomiendo mucho, a pesar de su sonido.

Comercial, y un espectacular espectáculo nocturno de bioluminiscencia, es un baño

noche con Plancton resplandeciente.

Monte Usulu – Foto de Alessia Bossi

Tenía muy bajas expectativas y tuve que cambiar de opinión, por lo que recomiendo no perdérmela. Recomiendo venir aquí si quieres disfrutar de un poco más de diversión con vistas al océano antes de abandonar el mar por completo y regresar a la ciudad. La Barra de Colotepec Y quédate Casona SforzaEntre el minimalismo de las formas simples y la atención a cada detalle, agradecerás haber añadido algunas notas a tu cuentakilómetros.

Casona Sforza – Foto de Alessia Bossi

Puerto Escondido: Una visita obligada para playas y diversión

Playa CarrizalilloPuerto Escondido

Playa PacochoPuerto Escondido

Playa del Amor Mazunde

Rinconcito MAZUNTE

PUNTA COMETA PENÍNSULA MAZUNTE

Playa Mermejita Mazunde

Cerro Congrejo Masunde

Puerto Ángel Mazunde

Playa La Entrega, Huadulco Zipolite

Playa Barra de la Cruz Zipolite

Playa El Moyón Jobilot

Bahía Maguey ZIPOLITE

Bahía De Cacaluta ZIPOLITE

Bahía de San Agustín ZIPOLITE

Playa Japotengo Zipolite

Puerto Escondido, Oaxaca y Ciudad de México

Bronceado y relajado, estás listo para sumergirte en la vibrante vida cultural. Ciudad de México. Dos días no son suficientes para entenderlo, pero definitivamente pueden darte una idea general y querrás volver pronto para saber más. Su ventaja es que

A pesar de su vasta superficie (es la ciudad más poblada del hemisferio

Western), es muy fácil moverse y visitar. Uber funciona muy bien y puedes llegar allí.

Seguro y asequible en cualquier lugar. Tan pronto como llegue, comprenderá inmediatamente cómo esta metrópolis está en crisis y experimenta un momento dorado de evolución en todos los aspectos. Desde tacos que se convierten en platos con estrella Michelin, gracias a chefs como Enrique Olvera (Pujol) y jorge vallejo (Quintonil), que reconstruye recetas clásicas a un nivel superior. allá exhibición de arteYa no se trata de pintores icónicos del siglo XX como Frida Kahlo y Diego Rivera, sino de nuevas instituciones artísticas de talla mundial. Soumaya Y esto Museo Zoomex. Arquitectura que rediseñó barrios enteros con un estilo moderno Polango o Coyocán, entregando su creación a las nuevas generaciones de arquitectos estrella locales. Incluso el tequila probablemente haya sido superado por cientos de marcas de mezcal. La lista podría seguir, no quiero spoilear mucho, pero darte un consejo: Date tiempo para dejarte seducir por la CDMX.

Noches Mágicas en el Corazón del Centro Histórico: