Nueva variante de COVID encontrada en Francia: ¿causa de pánico o aún no?

Una nueva variante identificada en un puñado de países europeos preocupa a algunos profesionales de la salud porque hay cambios en la proteína de pico de coronavirus que no se habían visto antes.

La variante, conocida como B.1.X o B.1.640, fue reportada por primera vez por el periódico francés telegrama después de que infectara a 24 personas en una escuela francesa en la región de Bretaña en octubre. Cuando se descubrió la variante en Francia, la escuela donde ocurrió el brote se vio obligada a cerrar el 50% de sus clases, informó Le Telegram.

La agencia regional de salud francesa dijo que aunque la situación ahora está bajo control y no se han encontrado casos en Francia desde el 26 de octubre, la variante aún está siendo monitoreada.

cnxps.cmd.push (function () {cnxps ({playerId: ’36af7c51-0caf-4741-9824-2c941fc6c17b’}). render (‘4c4d856e0e6f4e3d808bbc1715e132f6’);});

if (window.location.pathname.indexOf (“/ jpost-tech /”)! = – 1) {document.getElementsByClassName (“divConnatix”)[0].style.display = “Ninguno”; var script = document.createElement (‘script’); script.src = “https://static.vidazoo.com/basev/vwpt.js”; script.setAttribute (‘ID de widget de datos’, ‘616dd69d1b04080004ac2cc0’); document.getElementsByClassName (‘divVidazoo’)[0].appendChild (secuencia de comandos); } else if (window.location.pathname.indexOf (“/ israel-news /”)! = -1 || window.location.pathname.indexOf (“/ omg /”)! = -1 || window.location. pathname.indexOf (“/ food-recipes /”)! = -1 || window.location.pathname.indexOf (“/ science /”)! = -1) {document.getElementsByClassName (“divConnatix”)[0].style.display = “Ninguno”; var script = document.createElement (‘script’); script.src = “https://static.vidazoo.com/basev/vwpt.js”; script.setAttribute (‘ID de widget de datos’, ’60fd6becf6393400049e6535′); document.getElementsByClassName (‘divVidazoo’)[0].appendChild (secuencia de comandos); } else if (window.location.pathname.indexOf (“/ salud-y-bienestar /”)! = -1) {document.getElementsByClassName (“divConnatix”)[0].style.display = “Ninguno”; var script = document.createElement (‘script’); script.src = “https://player.anyclip.com/anyclip-widget/lre-widget/prod/v1/src/lre.js”; script.setAttribute (‘nombre de publicación’, ‘jpostcom’); script.setAttribute (‘nombre de widget’, ‘0011r00001lcD1i_12246’); document.getElementsByClassName (‘divAnyClip’)[0].appendChild (secuencia de comandos);}

Se ha detectado un pequeño número de casos en el Reino Unido, Suiza, Escocia e Italia, aunque Variable delta y sus descendientes Las razas siguen siendo las más extendidas.

El profesor Cyril Cohen de la Universidad Bar Ilan, que es originario de Francia y realiza entrevistas y consultas regulares con funcionarios de salud franceses, explicó que la variante B.1.640 contiene algunas mutaciones sin precedentes. Uno en particular llamó la atención: la proteína puntiaguda, que es la que permite que el virus se adhiera a una célula humana e inicie el proceso de infección, tiene algunas deleciones.

La pregunta es si esto hará que el virus sea más contagioso o menos efectivo.

Esta micrografía electrónica de transmisión vectorial del SARS-CoV-2, también conocido como el nuevo coronavirus, el virus que causa el COVID-19, aislado de un paciente en los Estados Unidos, muestra partículas de virus que emergen de la superficie de células cultivadas en un laboratorio. Los bultos en el borde exterior del virus (crédito: NIAID-RML / FOTO DE ARCHIVO / FOLLETO A TRAVÉS DE REUTERS)

Se cree que la variante se originó en África, un escenario que, según Cohen, los expertos en salud temen y destaca la necesidad de igualdad en las vacunas.

“Esta alternativa muestra que si deja a parte de la población mundial sin vacunas, el virus continuará multiplicándose y dará lugar a más variantes”, dijo Cohen.

El informe de perspectivas globales del cuarto trimestre publicado por la Unidad de Información Económica (EIU) la semana pasada destacó que, si bien los países desarrollados han logrado vacunar a grandes segmentos de sus ciudadanos, la mayoría de los países en desarrollo han avanzado poco.

El informe destacó específicamente los fracasos de la campaña de vacunación en África, donde solo el 6% de la población de los países africanos había sido vacunada contra COVID a fines de octubre.

“La razón de estas bajas tasas de vacunación es bien conocida: a pesar de las mejoras recientes, la producción mundial aún está por detrás de la demanda, y los países en desarrollo enfrentan grandes retrasos en la obtención de vacunas”, dijo el informe de EIU, agregando que Organización Mundial de la Salud El programa COVAX solo ha enviado alrededor de 400 millones de dosis a nivel mundial y las donaciones de los países ricos han sido pocas.

Además, incluso si las vacunas se entregan, los países africanos enfrentarán desafíos para implementarlas, según el informe, principalmente por razones logísticas.

“No administrar vacunas a estos países puede parecer aceptable a corto plazo, pero a largo plazo, es posible que tengamos nuevas variantes problemáticas desarrolladas en países no vacunados”, dijo Cohen.

Añadió: “No quiero asustar a la gente. Solo hay unos pocos casos de B.1.640 ahora y podría ser tan bueno que en un mes todos podamos olvidarnos de esta alternativa”.

“Pero es un ejemplo de lo que puede suceder si no hay acceso a las vacunas para todos”.