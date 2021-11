Nuestra Señora de Mjugorge, Mensaje del 25 de noviembre / “Sea una señal del cielo en la tierra”

Mensaje del 25 de noviembre

«Se la señal del cielo»: La invitación es clara de la Señora Reina de la Paz., que apareció como cada 25 del mes a las visiones de Medjugorje Maria Pavlovic. Como siempre, el mensaje se difundió a través de los distintos canales cercanos a la Arquidiócesis de Medjugorje en idioma bosnio, a continuación publicamos nuestra traducción en italiano (tomada de la carta original que apareció en el portal “Sardegna Terra di Pace-ADMIS Amici di Medjugorje “).

Una carta llena de nuevo de invocaciones de conversión a todo peregrino de los hijos de Dios, que culmina en la mayor vocación posible para un cristiano: ser signo de la eternidad, del Paraíso, que ya está presente en esta tierra. cual – cual “cien veces por debajoEl Señor mismo enseñó al mundo a vivir, morir y resucitar por él. Este es el mensaje completo La dama confiada a María de Medjugorje: “¡Niños! Estoy con ustedes en este tiempo misericordioso y los invito a todos a ser portadores de paz y amor en este mundo, como Dios los llama a través de mí, hijitos, a ser oración, amor y expresión del cielo aquí en la tierra. Que sus corazones se llenen de gozo y fe en Dios para dar a luz hijos, plena confianza en su santa voluntad. Por eso estoy con ustedes, porque el Altísimo me envía entre ustedes para inspirarlos de esperanza y serán pacificadores en este mundo turbulento. Gracias por contestar mi llamada».

MEDJUGORJE, memoria del padre Slavko

El 22 de noviembre, un Misa en memoria del padre Slavko Berbaric, uno de los primeros sacerdotes en presenciar el extraordinario misterio de las apariciones en la pequeña ciudad de Bosnia durante los años oscuros de la guerra en los Balcanes.

Celebrado en el 21 aniversario de su muerte, sigue siendo un recuerdo muy vivo entre quienes lo conocieron durante años durante las peregrinaciones a los lugares de apariciones y visiones: el Padre Slavko viajó por todo el mundo para publicarlo. Mensaje de Nuestra Señora por la Paz y la Reconciliación. A la espera de la carta de hoy confiada a la soñadora Marija, aquí está uno de los testimonios más poderosos (reportado por el portal “Sardinia Land of Peace”, editor) que el sacerdote de Medjugorje dio como legado cuando aún estaba vivo “.El único propósito de las apariciones es la paz y, como un hilo rojo, atraviesa todo lo que María dice y hace. Así que también hablé de las condiciones para la paz: volver atrás, rezar, ayunar, creer, abandonar por completo a Dios y permanecer con ella en el camino de la santidad. También habló claramente de los medios: rezar el rosario, confesarse, leer la Biblia, asistir a la celebración de la Divina Liturgia y hacer el bien.».

Como siempre, esperando que el mensaje llegue en horario de máxima audiencia, Historias que vienen de Medjugorje Se enriquecen cada mes que pasa entre testigos, peregrinos y gente sencilla que vieron su vida radicalmente cambiada en su encuentro con la Virgen.

Este es el caso de Antonino y él. Testimonio en el canal de YouTube “Medjugorje Every Day”: Una vida podrida, con muchos amantes “fuera” del matrimonio, luego drogas y swingers todos molestos por la asombrosa “reacción” de su esposa. Tan pronto como se enteró de la segunda vida de su marido, en lugar de dejarlo a su suerte, decidió hacer un viaje a Medjugorje. Cuando regrese, entonces, todo cambiará para siempre: “La Virgen María realmente me salvó del infierno porque estaba viviendo una vida en el infierno.“. La esposa se calma después de enfrentar la realidad de Medjugorje, se encarga de ella en lugar de descargarla: Antoninus no puede soportar esto y decide ir personalmente a los lugares de las apariciones para entender lo que le pasó a su esposa”.María lo salva del infierno: siente el peso del daño que ha causado a tantas personas en su vida, y finalmente se arrepiente fundiéndose en un grito de liberación, tras el cual siente una increíble ligereza.», Explica el portal Aleteia, que presenta la extraordinaria historia humana de este testigo que ahora es un peregrino habitual de Medjugorje. después de 12 años, Los Fe En Cristo – nacido del “desorden” de su vida hecho por el Evangelio – todavía intacto.



Mensaje de Nuestra Señora Medjujerjee hoy, 25 de noviembre de 2021: Renovando la fe apreciativa

Como siempre, cada 25 del mes hay predicciones especiales y “febriles” entre peregrinos y creyentes. Medjugorje: Se sabe que La visionaria Maria Pavlovic Aparece una vez al mes Virgen, madre de jesus, en uno de esos “acertijos” que no se han resuelto del todo desde hace más de 40 años. los Mensaje del 25 de noviembre Como siempre, será testigo de un llamado constante al arrepentimiento de corazón por parte de cada “hijo” a quien se dirige la “Gospa”, pero también contendrá alguna indicación específica de cómo La belleza de creer en Cristo Puede que sea la única verdadera “piedra angular” del drama y las dificultades de nuestra vida diaria.

Hace apenas un mes, el 25 de octubre de 2021, la reina de la paz Así se dirigió a su amada María, dirigiéndose a sus breves pero muy densas palabras para llamar a todos los cristianos a “renovar” su fe: «¡Niños! Regrese a la oración porque los adoradores no temen el futuro. Los que rezan están abiertos a la vida y respetan la vida de los demás. El que ora, hijitos, siente la libertad de los hijos de Dios y con corazón alegre sirve al bien de su hermano. Porque Dios es amor y libertad. Por lo tanto, hijitos, cuando quieren poner y usar restricciones sobre ustedes no viene de Dios porque Dios es amor y da su paz a toda criatura. Por eso me envió para ayudarte a crecer en el camino de la santidad. Gracias por contestar mi llamada».

Conversaciones en MedGeorge: La belleza del corazón

La oración como “apertura a la vida” es el mismo concepto del que partió Monseñor Michel Aupetit, arzobispo de ParísNiloHomilía para la Divina Liturgia de Medjugorje 26 de octubre, durante una peregrinación a la Arquidiócesis de Francia. “El Señor nos habla del reino de Dios, pero ¿dónde reina? Para nosotros, un reino siempre corresponde a un territorio. Los judíos tienen la tierra prometida. Los musulmanes, cuando están mayoritariamente en un lugar, hablan de un “estado islámico”El arzobispo confirma. «¿Dónde está el área donde gobierna Jesús? ¿Somos dos mil millones de cristianos y no sabemos dónde está el reino de Cristo? Porque el reino de Cristo no es una región. El reino de Cristo es tu corazón, y si solo hay un poco de amor en él, ten la seguridad de que Dios vendrá a llenarlo con su amor, y entonces crecerá un grano de amor, como una semilla de mostaza que se convierte en el árbol más grande. en el mundo. el jardín. El mensaje de Nuestra Señora en Medjugorje dice: “Paz, paz, paz”, no violencia, no invasión, no sangre’”, Explicó Uppetit nuevamente ante los fieles peregrinos que habían llegado a la parroquia de Medjugorje. Luego le recordó al arzobispo la belleza de la conversión., no como un hecho “teórico” sino como una fachada que cambia radicalmente la vida:Si dejamos que Jesús entre en nuestro corazón, esto puede cambiar toda nuestra vida, dice Nuestra Señora cuando nos invita a la conversión. Cuando Jesús entra en nuestro corazón, cambia nuestra visión de Dios y de los demás. En lugar de mirar todo lo que no está bien en nuestros hermanos y hermanas, mirémoslos como Jesús los ve y sepamos admirar lo bello en ellos.

Nuestro trabajo también se está transformando. Cuando limpias la casa, si miras la escoba o el polvo, te desesperas antes de empezar, pero si piensas en las personas que vendrán a tu casa, que estarán felices de recibirlas con dignidad, el trabajo será fácil. para ti. El reino de Dios está en tu corazón y es la puerta de nuestro corazón amoroso ”.. Finalmente Aupetit, enEl sermón fue informado por el portal “Medjugorje.hr”, invita a todos a un amor “completo” otorgado solo por el único hijo de Jospa: “Sabemos que podemos amar, y amar a nuestra esposa, a nuestros amigos, a nuestros hijos, a nuestros padres … pero ese amor siempre es limitado, porque Jesús nos dice que si amas a alguien que te ama, no hagas nada especial. Nuestro amor, cuando encuentra alguna resistencia, se desgasta rápidamente. Por otro lado, cuando recibimos el amor divino, como Jesús nos pide: “Amaos los unos a los otros como yo os he amado”, entonces este amor, aunque sea un grano pequeño, crece infinitamente según la medida de Dios.».

