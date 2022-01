Novak Djokovic, “Fuerza Fronteriza Australiana investiga posible permiso de viaje falso”

Mientras entrena mientras espera saber si podrá competir en el Abierto de Australia, el primer gran campeonato de la temporada, surgen nuevos detalles sobre el caso Novak DjokovicY Tenista serbio cuya visa fue cancelada porque no estaba vacunado. Según informes de The Guardian, la Fuerza Fronteriza de Australia está investigando un posible permiso de viaje falso presentado por la muestra, cuya apelación fue confirmada porque el equipo legal demostró que habría contraído covid dos veces, la más reciente el 16 de diciembre.

Pero el gobierno australiano no se da por vencido. De hecho, el titular del primer lugar en el ranking ATP declaró dNo he viajado en los 14 días anteriores a tu llegada a Australia. Sin embargo, a través de las redes sociales del héroe serbio, queda claro que el día de Navidad fue Belgrado, luego voló a Melbourne desde España. En un vídeo se puede ver al tenista en Marbella. El formulario proporcionado por Djokovic va acompañado de una advertencia que afirma que proporcionar información falsa o engañosa constituye un “delito grave” que también se castiga con sanciones civiles.

Mientras tanto, el Ministro de Inmigración de Australia dijo alex halcón Todavía está considerando revocar su visa después de que un juez de un tribunal federal ordenara su liberación del centro de inmigrantes donde estaba recluido. “El ministro Hook está considerando revocar o no la visa de Djokovic”, decía el memorando en el que se enfatizaba que “en línea con el principio del debido proceso, el ministro examinará el asunto a fondo”. No está claro cuánto tiempo pasará para saber si el campeón serbio será expulsado de Australia.

Varios aspectos del caso también fueron el foco de una conversación telefónica con el primer ministro serbio. Ana Bernabke Y su colega australiano Scott Morrison. Según lo informado por los medios de Belgrado, Brnabic solicitó que el campeón serbio, el número uno del tenis mundial, sea tratado con justicia y dignidad, con todos sus derechos respetados. El primer ministro destacó en particular la importancia del potencial de Djokovic La capacidad de entrenar y prepararse físicamente para el Abierto de Australia Que abre en una semana, considerando que no han podido hacerlo en los últimos días. Los dos jefes de gobierno acordaron mantenerse en contacto durante los próximos días. La palabra final sobre la estancia de Djokovic en Australia recae en Hook.