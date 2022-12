Norco es el juego del año de la revista Paste, que desairó a God of War: Ragnarok – Nerd4.life

La revista Paste ha publicado una lista de treinta juegos que la redacción considera entre los mejores juegos de 2022. El premio juego del año ella ganó la aventura Norco Mientras que la ausencia total de Dios de la guerra: Ragnarok. Pero antes de continuar, leamos los 30 lugares:

30. Rituales

29. Tortugas Ninja mutantes adolescentes: La venganza de Shredder

28. Metal: Hellsinger

27: Splatoon 3

26: Oeste extraño

25: horizonte oeste prohibido

24: La hora final

23: Simulador PowerWash

22: Campeón de trombón

21: Pulmón de hierro

20: Legado rebelde 2

19: Xenoblade 3 noticias

18: Viejo mundo viejo

17: Kirby y la tierra olvidada

16: Yo era un adolescente colonial repelente

15: Instantáneas de Marvel

14: Piratas del alma 2

13: Extraviados

12: Adorando al Cordero

11: Wardle

10: túnica

9: Superviviente vampiro

8: Vivir para vivir

7: blanco neón

6: Señales

5: Anillo de Elden

4: Arrepentimiento

3: Inmortalidad

2: El ciudadano dormido

1: norco

Como se puede leer, es un archivo Arreglo valiente, que se hizo fuera de la lógica del marketing, que no favorecía necesariamente a los juegos más publicitados o más vendidos, sino que expresaba un punto de vista específico de la redacción. No faltan juegos más comerciales, como Elden Ring, Stray o Horizon Forbidden West, pero esa no es la cuestión.

Naturalmente, muchos lo discutirán, esperemos que no con dureza, ya que los que no suelen tocar saben muy poco de las obras de la lista.