El hammam es considerado uno de los más antiguos de la historia, con una antigüedad de 2.700 años. La efervescencia de las líridas sigue siendo difícil de predecir, lo que hace que las observaciones periódicas sean cruciales para mejorar los modelos. Para observar Lyrids, encuentre un lugar oscuro lejos de las luces de la ciudad, permita que los ojos se ajusten durante 30 minutos y evite las pantallas brillantes. Los meteoros alcanzarán un máximo de 10 a 15 por hora durante la madrugada del 23, pero se pueden ver tasas más bajas en las noches adyacentes.

La lluvia de meteoritos Lyrid de este año alcanzará su punto máximo en las horas previas al amanecer del 23 de abril. En promedio, la lluvia puede producir hasta 15 meteoros por hora en condiciones de visualización ideales. Las líridas ocurren cada año a mediados de abril, cuando la Tierra cruza el rastro de escombros dejado por el cometa C/1861 G1 Thatcher. Estos fragmentos de cometas se queman cuando golpean la atmósfera de la Tierra y producen esta lluvia de estrellas fugaces. La paloma obtuvo su nombre de la constelación de Lyra, que es el punto en el cielo donde aparecen los meteoros. A diferencia de las Perseidas o las Gemínidas, las Líridas no son conocidas por sus brillantes bolas de fuego. Lo que lo hace especial es su imprevisibilidad.

El primer registro de una lluvia de meteoritos Líridas data de hace 2.700 años, lo que la convierte en una de las más antiguas de la historia. Los investigadores que buscan registros antiguos han encontrado descripciones de las principales erupciones de Lyrid. Por ejemplo, una nota escrita por el obispo francés Gregorio de Tours en abril de 582 dC dice: “En Soissons, vemos el cielo en llamas”. También hubo un estallido de Laird visible sobre los Estados Unidos en 1803. Un artículo en Virginia Gazette and General Advertiser describe la lluvia: “Desde la una hasta las tres en punto, esos meteoros estrellados parecían caer desde todos los puntos del cielo, en cantidades tales que se asemejan a una lluvia de misiles del cielo”. La última erupción de Lyrid fue en 1982, cuando los observadores registraron 75 meteoros por hora en Florida.

El tema común aquí es que los arrebatos de Lyrid son sorpresas. A diferencia de otras lluvias, los investigadores de meteoritos tampoco pueden predecir los estallidos de Lyrid. Por eso es importante hacer observaciones todos los años para poder mejorar sus modelos de actividad.



