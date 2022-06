No te equivoques, o lo perderás todo – Libero Quotidiano

No será oficial hasta que se llegue a la versión final de la ley -y para eso tomará tiempo, porque no llegará a la sala de audiencias antes del 20 de junio-, pero el texto resultante del acuerdo entre la mayoría y el gobierno señala que – cual gastos médicos Se reembolsa inmediatamente. Así, no será necesario esperar al momento de la declaración de impuestos para descargar el 19% de los gastos incurridos por compras que fueron rastreadas para exámenes médicos o para la compra de medicamentos.

Una vez aprobada la ley, Los reembolsos del 19% serán instantáneos Se depositará directamente en la cuenta corriente. Hasta ahora, para deducir los gastos sanitarios era necesario consignarlos en las declaraciones de la renta, y posteriormente recibir una compensación por parte de la Agencia Tributaria. Esto cambiará radicalmente: las compras de medicamentos en la farmacia o las visitas médicas se reembolsarán de inmediato y directamente a su cuenta corriente. El único requisito es que el pago de los bienes o servicios de salud se realice con instrumentos rastreables.

Sin embargo, el camino para la aprobación de la ley no es del todo empinado: existen muchos obstáculos para la aprobación del mandato financiero en el que se contempla esta medida. El principal problema radica en el hecho de que la transición de las deducciones corrientes clásicas al crédito en cuenta corriente puede comenzar solo después de la reorganización de las deducciones fiscales: esto significa que las deducciones fiscales se reducirán o eliminarán, con el fin de recuperar recursos para recortes de impuestos.