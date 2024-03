¿No recuerdas dónde estacionaste tu auto? Este truco te salvará, poca gente lo sabe

Seamos realistas: todo el mundo ha olvidado al menos una vez dónde aparcaba su coche. Este sistema evitará que esto vuelva a suceder

A todos les sucede, incluso a los conductores más atentos y diligentes, tener un mal día en el que su memoria no funciona como debería. Esto puede deberse a distracciones provocadas por la agitada vida diaria o a una serie de motivos que pueden hacer que estés más distraído y menos atento de lo habitual. En definitiva, al final olvidaste dónde aparcaste el coche. ¿Y ahora?

Puede suceder en estacionamientos grandes, Especialmente aquellos en centros comerciales. Son tan grandes que requieren diferentes números, letras o incluso colores según el departamento para recordar al propietario dónde dejó su coche.

Pero que no cunda el pánico: hay Hay muchas maneras Para saber dónde puede haber dejado su automóvil, que no necesariamente incluye un cuadro de búsqueda aleatorio después del edificio o estacionamiento tras estacionamiento. Una de estas cosas es tan intuitiva que te arrepentirás un poco de no haberlo pensado antes. De hecho, basta con confiar en la aplicación GPS por excelencia.

¿Has olvidado dónde aparcaste tu coche? Google se encargará de ello

La respuesta a esta antigua pregunta proviene de Google Maps, un conocido servicio de geolocalización que permite a los conductores elegir y seguir rutas de viaje. Simplemente escribe una dirección y el sistema estudiará el itinerario ideal para ti, siempre que conozca tu ubicación a través de las opciones de tu teléfono móvil.

Lo que poca gente sabe es que su teléfono inteligente Este proceso se puede completar Solo si proporciona los permisos correctos. Al mismo tiempo, siempre debes informar a Google Maps tu ubicación exacta, que es una opción necesaria para activar el servicio. En segundo lugar, necesita la aplicación para poder realizar un seguimiento de sus actividades físicas, como las llama el sistema.

En este punto, la aplicación sabrá automáticamente en qué ubicación general se encuentra. Dejé el auto. Si quieres aún más precisión, siempre puedes conectar tu smartphone a los sistemas de infoentretenimiento del coche a través de Google y tocar el punto azul que aparece en el mapa, seleccionando literalmente la opción 'Ubicación de aparcamiento' en el dispositivo elegido.

Una opción instantánea, fácil de implementar e incluso resistente a las distracciones. Todo lo que necesitas es un teléfono inteligente y tu coche volverá a aparecer.