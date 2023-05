No puedes pagarle a la policía para que la proteja – Corriere.it

De nuestro corresponsal

LONDRES – Uno a cero para el gobierno británico en su contra Harry: El príncipe perdió una de las dos demandas presentadas contra el Ministerio del Interior (y por lo tanto, técnicamente, contra el gobierno de su padre). Tribunal Superior de Londres Su solicitud de revisión de la decisión en virtud de la cual Harry no podía pagar los salarios de la policía fue denegada. Para ser su compañero cuando venga a Gran Bretaña. La otra demanda, que sigue pendiente, se refiere al hecho de que al príncipe, tras su “renuncia” a la familia real, se le negó la protección otorgada a las figuras públicas.

Harry se había ofrecido a pagar de su propio bolsillo por el alijo, pero se argumentó que esto sentaría un “precedente peligroso” al permitir que los ricos y famosos “Contratar” a la policía estatal para su protección personalIntentó apelar, pero la solicitud fue rechazada.

Sin embargo, las controversias más cercanas al corazón de Harry son aquellas contra los tabloides a los que recurre el príncipe. Tiene una envidia ensordecedora que considera la principal responsable de la muerte de su madre.Princesa Diana. El duque de Sussex demandó al Mail el domingo por un artículo sobre su disputa con el Ministerio del Interior, alegando que ha sido acusado falsamente de engañar al público. Pero las razones más importantes son las que implican la violación de la privacidad: Harry fue arrastrado a la corte, con tres acciones separadas.editores correoseguidor sol Nacido en espejosEl periódico más leído de Gran Bretaña, los tabloides que juntos venden millones de copias.

Harry acusa a los tabloides de recolectar ilegalmente información sobre él, también mediante escuchas telefónicas y detectives privados: en estos casos cuenta con el apoyo de celebridades que van desde Elton John hasta Hugh Grant e incluso Liz Hurley. Los tabloides lo niegan todo y dicen que muchos de los artículos de hecho se basaron en fuentes dentro de los palacios reales. Pero la ironía es que Harry está liderando una lucha contra la prensa en nombre de la defensa de la privacidad.Cuando es el primero en revelar todo tipo de detalles vergonzosos sobre la familia real en público.

a mediados de junio En Londres, se espera que Harry testifique ante el tribunal en uno de los juicios periodísticos mencionados anteriormente.: algo que no sucedía desde finales del siglo XIX, cuando se escuchó al príncipe Eduardo, futuro rey Eduardo VII, escandalizar a la alta sociedad de la época. Una escena cuya perspectiva no pareció molestar a Harry.Ahora es un hombre devorado por sus obsesiones y ve enemigos y conspiraciones por todas partes. Por cierto, se estima que incluso si gana en todos los ámbitos, el Príncipe terminará perdiendo al menos medio millón de libras de su propio bolsillo: pero ya sabes, las dudas no tienen precio.