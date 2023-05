“No puedes ir aquí” – Corriere.it

De nuestro corresponsal Una familia venezolana abandonó el miércoles todas sus posesiones a orillas del Río Grande, después de haber conducido más de 3.000 kilómetros hasta la ciudad mexicana de Matamoros, en la frontera entre Nueva York y Texas. Los New York Times. Cruzan la jungla y se encuentran con secuestradores que quieren secuestrarlos para pedir rescate y policías corruptos que les extorsionan.. Ahora tienen a su hija de 4 años para cruzar aguas altas. “¡No quiero ahogarme!” dijo la niña a su madre, quien, con lágrimas en los ojos, la empujó a tierra. “Cariño, está bien, solo tenemos que meternos en el agua, eso es todo”. En la última semana, Cruz Roja ha ahogado a tres migrantes en la zona. Pero la familia ha venido a Texas y, pase lo que pase, les espera una vida mejor del otro lado.

Acerca de 150,000 personas esperan para entrar a Estados Unidos en el norte de México. La hora X llegó a la medianoche del jueves: el Título 42 estaba “caducado”, aprobado por Trump durante la pandemia y vigente bajo Biden, que permitía deportar a los solicitantes de asilo con el argumento de que podían propagar el covid. Impulsado por las crisis mundiales Decenas de miles de personas de Venezuela, Haití, Nicaragua, Cuba, pero también de Rusia, Afganistán e India llegan a la frontera de Estados Unidos.. No estoy seguro de si es mejor optar por el Título 42 o el Título 8, el estándar anterior que se restableció.

El Título 42, el más estricto sobre el papel, se ha aplicado a 2,7 millones de rechazos desde 2020, pero nunca se ha utilizado: La administración Biden admitió a 1,8 millones de inmigrantes en espera de audiencias de asilo. Ahora el gobierno dice que quiere más políticas humanitarias, pero sin fomentar un flujo incontrolable. Y advierte a los migrantes que la entrada no será fácil. “No crean las mentiras de los contrabandistas: la frontera no está abierta”, dijo el secretario de Seguridad Nacional, Meyergas. Las nuevas reglas, a las que se oponen los activistas, niegan el asilo a los inmigrantes ilegales (con sanciones como la prohibición de volver a intentarlo durante 5 años) y para los no solicitantes en los países de tránsito.